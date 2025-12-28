أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق

وقف فريقي كوت ديفوار والكاميرون كدقيقة حداد على روح مدرب الأفيال السابق جان لويس جاسيه.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع الكاميرون على ملعب مراكش بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتوفي جاسيه قبل يومين عن عمر يناهز 72 عاما.

وأعلنت عائلة المدرب السابق لصحيفة "ليكيب" وفاة المدرب المخضرم.

وعمل جاسيه مدربا مساعدا في الفترة من 2007 وحتى 2016 مع لوران بلان وتوجا بلقب الدوري الفرنسي في 2009 مع بوردو، وعملا سويا في باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا أيضا.

وسبق أن تولى جاسيه تدريب كوت ديفوار وقاد الأفيال في أمم إفريقيا 2023 وأقيل رغم التأهل لدور الـ 16 عقب نهاية دور المجموعات في المركز الثالث.

وقاد إيمريس فاي تدريب الأفيال في الباقي من البطولة وحقق اللقب.

وجاءت التجربة الأخيرة لجاسيه مع مارسيليا لإنهاء موسم 2023-24.

وفي الموسم الماضي عاد من اعتزاله وتولى تدريب مونبييليه لمحاولة إنقاذ الفريق لكنه رحل بعد 21 مباراة.