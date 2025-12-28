تتويج رونالدو ويامال وبوجبا.. الكشف عن جوائز الأفضل في العالم من جلوب سوكر

أقيم اليوم حفل جوائز جلوب سوكر لتقديم جوائز الأفضل في العالم.

وتقام الجائزة بشكل سنوي في إمارة دبي بدولة الإمارات.

وشهد الحفل حصول العديد من النجوم على جوائز وأبرزهم كريستيانو رونالدو ولامين يامال وبول بوجبا.

وجاءت الجوائز بالكامل كالتالي:

أفضل لاعب وسط: فيتينيا.

أفضل مسيرة كروية: أندريس إنييستا.

أفضل لاعب في الشرق الأوسط: كريستيانو رونالدو.

جائزة مارادونا وأفضل مهاجم: لامين يامال.

أفضل لاعب في العالم: عثمان ديمبيلي.

أفضل فريق للرجال: باريس سان جيرمان.

أفضل رئيس نادي: ناصر الخليفي.

أفضل عودة: بول بوجبا.

أفضل مدري رياضي: لويس كامبوس.

أفضل لاعب صاعد: ديزيري دوي.

أفضل مدرب: لويس إنريكي.

أفض لاعبة: أيتانا بونماتي.

أفضل فريق للسيدات: برشلونة.

أفضل وكيل أعمال: خورخي مينديز.

أفضل منتخب: البرتغال.

أفضل هوية وتسويق: لوس أنجلوس.

أفضل أكاديمية: رايت تو دريم.

أفضل صانع محتوي رياضي: بلال حداد.

كما تم تكريم نوفاك دجوكوفيتش أسطورة التنس على مجمل مسيرته الرياضية.

ديوجو جوتا لاعب ليفربول الراحل تم تكريمه أيضا خلال الحفل.