أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 21:58
كتب : FilGoal
خضع محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس والأهلي لكشف طبي بعد إصابته ضد نيجيريا.
محمد علي بن رمضان
النادي : الأهلي
وتعرض بن رمضان للإصابة في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 3-2 في المجموعة الثالثة.
ووفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية فإن الكشف الطبي أثبت إصابة بن رمضان في الركبة.
ويحتاج لاعب الوسط راحة 3-4 أيام وسيعود بعدها للتدريبات الجماعية.
وتعرض بن رمضان في الشوط الثاني للإصابة خلال اصطدام مع ستانلي نوابالي حارس نيجيريا.
ويحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن نيجيريا المتصدرة.
وشارك بن رمضان أساسيا ضد نيجيريا وحل بديلا في الفوز على تنزانيا بنتيجة 3-1.
