أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة

خضع محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس والأهلي لكشف طبي بعد إصابته ضد نيجيريا.

وتعرض بن رمضان للإصابة في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 3-2 في المجموعة الثالثة.

ووفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية فإن الكشف الطبي أثبت إصابة بن رمضان في الركبة.

ويحتاج لاعب الوسط راحة 3-4 أيام وسيعود بعدها للتدريبات الجماعية.

وتعرض بن رمضان في الشوط الثاني للإصابة خلال اصطدام مع ستانلي نوابالي حارس نيجيريا.

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن نيجيريا المتصدرة.

وشارك بن رمضان أساسيا ضد نيجيريا وحل بديلا في الفوز على تنزانيا بنتيجة 3-1.

