نهاية العقدة

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 21:56

كتب : محمد رؤوف

الجزائر

أنهى منتخب الجزائر عقدته في عدم التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدف دون رد.

فبعد التتويج بنسخة 2019 التي أقيمت في مصر، خرج منتخب الجزائر في النسختين الماضيتين من دور المجموعات بل تذيل مجموعته في كل نسخة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مدرب غينيا الاستوائية: صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها ونتقبل النتيجة أمم إفريقيا - مدرب السودان: طموحنا الفوز باللقب وليس مجرد تحقيق انتصار واحد أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: هذا ما أوضحته لحكم مباراة جنوب إفريقيا أمم إفريقيا – منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة أنجولا

ولم يفز منتخب الجزائر في نسختي 2021 و2023 وخرج من البطولة.

وبهذا الفوز وصل الجزائر للنقطة السادسة في صدارة المجموعة التي تضم بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وخرج منتخب غينيا الاستوائية بشكل رسمي من البطولة إذ تذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.

صناعة التاريخ

صنع رياض محرز لاعب الجزائر التاريخ، إذ تخطى عبد الحفيظ تاسفاوت لينفرد بوصافة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر بتسجيله 37 هدفا، ويتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي لمحاربي الصحراء.

ووصل محرز لهدفه التاسع محتلا صدارة قائمة هدافي الجزائر في تاريخ أمم إفريقيا ليزيد الفارق مع لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

وكان لاعب أهلي جدة قد سجل ثنائية في المباراة الماضية ضد السودان ليعادل رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.

فسجل محرز في نسخ 2015 و2017 و2019 و2025، فيما سجل ماجر في نسخ 1982 و1984 و1986 و1988.

وصف المباراة

ضغط الجزائر في بداية المباراة على خصمه وعاد الحكم للفيديو للشك في طرد سانجاري، لكن منحه البطاقة الصفراء في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 23 سجل رياض محرز الهدف من نقطة الجزاء.

وفي الدقيقة 35 سدد محمد عمورة كرة خطيرة لكن علت المرمى قليلا.

وضرب بيير لاندري كابوري رأسية ارتطمت في القائم في الدقيقة 43.

وسدد جورجي مينونجو كرة مرت بجوار المرمى بقليل في الدقيقة 62.

وبعد 5 دقائق سدد إبراهيم مازة لاعب الجزائر لكن بعيدة عن المرمى.

وبعد دقيقة واحدة أهدر مازة مرة أخرى فرصة خطيرة للغاية بعد تصدي من الحارس بطريقة رائعة.

وحافظ منتخب الجزائر على النتيجة حتى حصل على النقاط كاملة.

أمم إفريقيا الجزائر بوركينا فاسو رياض محرز
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) الكاميرون.. الـ VAR يلغي الهدف أمم إفريقيا - مدرب غينيا الاستوائية: صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها ونتقبل النتيجة تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب السودان: طموحنا الفوز باللقب وليس مجرد تحقيق انتصار واحد أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: هذا ما أوضحته لحكم مباراة جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية 13 دقيقة | أمم إفريقيا
رونالدو: سأصل لهدفي الـ 1000 إن شاء الله 23 دقيقة | سعودي في الجول
كونتي: نابولي غير جاهز ليكون قوة مهمينة على إيطاليا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق ساعة | أمم إفريقيا
تتويج رونالدو ويامال وبوجبا.. الكشف عن جوائز الأفضل في العالم من جلوب سوكر ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة ساعة | أمم إفريقيا
نهاية العقدة ساعة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) الكاميرون.. الـ VAR يلغي الهدف ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520136/نهاية-العقدة