نهاية العقدة

أنهى منتخب الجزائر عقدته في عدم التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدف دون رد.

فبعد التتويج بنسخة 2019 التي أقيمت في مصر، خرج منتخب الجزائر في النسختين الماضيتين من دور المجموعات بل تذيل مجموعته في كل نسخة.

ولم يفز منتخب الجزائر في نسختي 2021 و2023 وخرج من البطولة.

وبهذا الفوز وصل الجزائر للنقطة السادسة في صدارة المجموعة التي تضم بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وخرج منتخب غينيا الاستوائية بشكل رسمي من البطولة إذ تذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.

صناعة التاريخ

صنع رياض محرز لاعب الجزائر التاريخ، إذ تخطى عبد الحفيظ تاسفاوت لينفرد بوصافة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر بتسجيله 37 هدفا، ويتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي لمحاربي الصحراء.

ووصل محرز لهدفه التاسع محتلا صدارة قائمة هدافي الجزائر في تاريخ أمم إفريقيا ليزيد الفارق مع لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

وكان لاعب أهلي جدة قد سجل ثنائية في المباراة الماضية ضد السودان ليعادل رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.

فسجل محرز في نسخ 2015 و2017 و2019 و2025، فيما سجل ماجر في نسخ 1982 و1984 و1986 و1988.

وصف المباراة

ضغط الجزائر في بداية المباراة على خصمه وعاد الحكم للفيديو للشك في طرد سانجاري، لكن منحه البطاقة الصفراء في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 23 سجل رياض محرز الهدف من نقطة الجزاء.

video:1

وفي الدقيقة 35 سدد محمد عمورة كرة خطيرة لكن علت المرمى قليلا.

وضرب بيير لاندري كابوري رأسية ارتطمت في القائم في الدقيقة 43.

وسدد جورجي مينونجو كرة مرت بجوار المرمى بقليل في الدقيقة 62.

وبعد 5 دقائق سدد إبراهيم مازة لاعب الجزائر لكن بعيدة عن المرمى.

وبعد دقيقة واحدة أهدر مازة مرة أخرى فرصة خطيرة للغاية بعد تصدي من الحارس بطريقة رائعة.

وحافظ منتخب الجزائر على النتيجة حتى حصل على النقاط كاملة.