مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) الكاميرون.. الـ VAR يلغي الهدف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة كوت ديفوار ضد الكاميرون في الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2025.

وحقق كل منتخب الفوز في الجولة الأولى بنتيجة 1-0، ويتصدر كلاهما المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب موزمبيق قد حقق الفوز على الجابون بهدف دون رد.

--

ق 49: الـ VAR يلغي الهدف بداعي التسلل على كيسي

ق 48: جووووول كيسي يتسلم الكرة ويسجل الهدف الأول للكوت ديفوار

ق 47: عرضية تصل لناماسو لاعب الكاميرون أمام المرمى ويسدد بغرابة أعلى المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: عرضية متقنة ورأسية من بايو تمر أعلى العارضة بدون رقابة

ق 32: تسديدة فونانا ترتطم بالمدافع وتتحول لركنية

ق20: العارضة تمنع فرصة محققة للكاميرون

ق2: عارضة الكاميرون تمنع عرضية كوت ديفوار من أن تسكن الشباك.

بداية اللقاء