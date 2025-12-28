مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) الكاميرون.. الـ VAR يلغي الهدف
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة كوت ديفوار ضد الكاميرون في الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2025.
وحقق كل منتخب الفوز في الجولة الأولى بنتيجة 1-0، ويتصدر كلاهما المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.
وكان منتخب موزمبيق قد حقق الفوز على الجابون بهدف دون رد.
ق 49: الـ VAR يلغي الهدف بداعي التسلل على كيسي
ق 48: جووووول كيسي يتسلم الكرة ويسجل الهدف الأول للكوت ديفوار
ق 47: عرضية تصل لناماسو لاعب الكاميرون أمام المرمى ويسدد بغرابة أعلى المرمى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: عرضية متقنة ورأسية من بايو تمر أعلى العارضة بدون رقابة
ق 32: تسديدة فونانا ترتطم بالمدافع وتتحول لركنية
ق20: العارضة تمنع فرصة محققة للكاميرون
ق2: عارضة الكاميرون تمنع عرضية كوت ديفوار من أن تسكن الشباك.
بداية اللقاء