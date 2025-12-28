انتهت أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1)-(1) الكاميرون.. نهاية اللقاء

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

إبراهيم سنجاري - الكاميرون - كوت ديفوار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة كوت ديفوار ضد الكاميرون في الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2025.

وحقق كل منتخب الفوز في الجولة الأولى بنتيجة 1-0، ويتصدر كلاهما المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب موزمبيق قد حقق الفوز على الجابون بهدف دون رد.

--

ق 78: ركلة حرة من مبومو تمر بجوار القائم

ق 60: الحارس يمنع رأسية كيسي

ق 56: جوووول الكاميرون تتعادل تسديدة تشامادو تغالط الحارس وتسكن الشباك

ق 51: جووووول ديالو يسدد من خارج الـ 18 الهدف الأول لكوت ديفوار

ق 50: ناماسو يسدد كرة ترتطم بقدم المدافع ثم عارضة كوت ديفوار

ق 49: الـ VAR يلغي الهدف بداعي التسلل على كيسي

ق 48: جووووول كيسي يتسلم الكرة ويسجل الهدف الأول للكوت ديفوار

ق 47: عرضية تصل لناماسو لاعب الكاميرون أمام المرمى ويسدد بغرابة أعلى المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: عرضية متقنة ورأسية من بايو تمر أعلى العارضة بدون رقابة

ق 32: تسديدة فونانا ترتطم بالمدافع وتتحول لركنية

ق20: العارضة تمنع فرصة محققة للكاميرون

ق2: عارضة الكاميرون تمنع عرضية كوت ديفوار من أن تسكن الشباك.

بداية اللقاء

الكاميرون أمم إفريقيا كوت ديفوار
