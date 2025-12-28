أمم إفريقيا - مدرب غينيا الاستوائية: صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها ونتقبل النتيجة

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

خوان ميشا مدرب غينيا الاستوائية

أوضح خوان ميشا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية أن فريقه لم يستغل الفرص المتاحة ضد السودان.

وودع منتخب غينيا الاستوائية مبكرا من مرحلة المجموعات بعد الخسارة من السودان 1-0 وفوز الجزائر على بوركينا فاسو بنفس النتيجة في أمم إفريقيا 2025.

وقال ميشا لموقع كاف: "لعبنا للفوز على السودان، وكانت مباراة صعبة. صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها. في النهاية، نتقبل النتيجة ونهنئ المنتخب السوداني الذي قدم أداءً جيدا وفاز".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة أنجولا أمم إفريقيا - مران منتخب مصر.. تدريبات استشفائية قبل لقاء أنجولا أمم إفريقيا - شوبير: منتخب مصر سيلعب بشكل أفضل بعد التخلص من الضغوط أمم إفريقيا - مؤتمر بوميل: منتخب مصر يمتلك فريقين.. وعلينا التركيز على أنفسنا

وأضاف "لا أعتمد على الجماهير في اختيار التشكيل، بل أختارها بناءً على رؤيتي الخاصة. لعب فريقنا بشكل أفضل من الخصم في الشوط الأول".

وأتم "في الشوط الثاني، هاجمنا، وأحيانا تصنع الفرص لكنك لا تسجل، ثم تستقبل هدفا. هذا ما حدث، وهو أمر طبيعي".

الفوز رفع رصيد السودان للنقطة الثالثة في المركز الثالث بالمجموعة ليقوي فرصه في التأهل لدور الـ 16 ولو من ضمن أفضل ثوالث، بينما توقف رصيد غينيا الاستوائية بدون أي نقاط.

ولم يكرر منتخب غينيا الاستوائية ما فعله في 2023 والتي وصل خلالها لدور الـ 16.

فيما يعد أفضل إنجاز لغينيا هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2015 التي استضافتها.

ولأول مرة يودع المنتخب الملقب بالرعد الوطني أمم إفريقيا من دور المجموعات.

خوان ميشا أمم إفريقيا غينيا الاستوائية السودان
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة نهاية العقدة مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) الكاميرون.. الـ VAR يلغي الهدف تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب السودان: طموحنا الفوز باللقب وليس مجرد تحقيق انتصار واحد أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: هذا ما أوضحته لحكم مباراة جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية 13 دقيقة | أمم إفريقيا
رونالدو: سأصل لهدفي الـ 1000 إن شاء الله 23 دقيقة | سعودي في الجول
كونتي: نابولي غير جاهز ليكون قوة مهمينة على إيطاليا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق ساعة | أمم إفريقيا
تتويج رونالدو ويامال وبوجبا.. الكشف عن جوائز الأفضل في العالم من جلوب سوكر ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة ساعة | أمم إفريقيا
نهاية العقدة ساعة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) الكاميرون.. الـ VAR يلغي الهدف ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520134/أمم-إفريقيا-مدرب-غينيا-الاستوائية-صنعنا-فرصا-لكننا-لم-نستغلها-ونتقبل-النتيجة