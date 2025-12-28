أمم إفريقيا - مدرب غينيا الاستوائية: صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها ونتقبل النتيجة

أوضح خوان ميشا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية أن فريقه لم يستغل الفرص المتاحة ضد السودان.

وودع منتخب غينيا الاستوائية مبكرا من مرحلة المجموعات بعد الخسارة من السودان 1-0 وفوز الجزائر على بوركينا فاسو بنفس النتيجة في أمم إفريقيا 2025.

وقال ميشا لموقع كاف: "لعبنا للفوز على السودان، وكانت مباراة صعبة. صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها. في النهاية، نتقبل النتيجة ونهنئ المنتخب السوداني الذي قدم أداءً جيدا وفاز".

وأضاف "لا أعتمد على الجماهير في اختيار التشكيل، بل أختارها بناءً على رؤيتي الخاصة. لعب فريقنا بشكل أفضل من الخصم في الشوط الأول".

وأتم "في الشوط الثاني، هاجمنا، وأحيانا تصنع الفرص لكنك لا تسجل، ثم تستقبل هدفا. هذا ما حدث، وهو أمر طبيعي".

الفوز رفع رصيد السودان للنقطة الثالثة في المركز الثالث بالمجموعة ليقوي فرصه في التأهل لدور الـ 16 ولو من ضمن أفضل ثوالث، بينما توقف رصيد غينيا الاستوائية بدون أي نقاط.