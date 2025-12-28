آس: سيغيب لمدة شهر.. إيسكو يخضع لجراحة جديدة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن خضوع إيسكو لاعب ريال بيتيس لعملية جراحية جديدة.

وأشارت آس إلى أن إيسكو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الجراحة التي سيجريها.

ويخضع اللاعب الإسباني للجراحة غدا الإثنين.

وكان إيسكو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة بيتيس ضد أوتريخت في الدوري الأوروبي بعد اصطدامه بزميله سفيان أمرابط.

وحاول أطباء بيتيس علاج إيسكو دون تدخل جراحي بعدما تعرض لإصابة داخل مفصل الحاكل ولكنه لم يستجب للعلاج مما استوجب خضوعه للجراحة.

وكان إيسكو قد خضع لجراحة أخرى في الحاكل ببداية الموسم بسبب كسر تعرض له خلال ودية قبل انطلاق الموسم.

وأصبح صاحب الـ 33 عاما مهددا بالغياب عن كأس العالم 2026 بسبب عدم المشاركة بشكل منتظم مما قد يجبر لويس دي لافوينتي مدرب الفريق على استبعاده من خططه.

ولم يشارك إيسكو خلال الموسم الحالي إلا في مباراتين وتمكن من صناعة هدفا وحيدا.

ويستعد بيتيس لمواجهة ريال مدريد عقب نهاية فترة التوقف الحالية.