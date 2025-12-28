تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 21:30

كتب : FilGoal

أماد ديالو - كوت ديفوار

أعلن كل من إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار ودافيد باجو مدرب الكاميرون تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع الكاميرون على ملعب مراكش بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقود أماد ديالو هجوم كوت ديفوار، ليواجه زميله في مانشستر يونايتد بريان مبومو الذي يقود هجوم الكاميرون.

وجاء تشكيل كوت ديفوار بالكامل كالتالي:

الحارس: يحيى فوفانا.

الدفاع: جويلي دوي – أوديلون كوسونو – إفان نديكا – غيسلاين كونان.

الوسط: فرانك كيسي – سيكو فوفانا – إبراهيما سنجاري.

الهجوم: يان دياموندي – فاكون بايو – أماد ديالو.

بينما جاء تشكيل الكاميرون كالتالي:

الحارس: ديفيس إباسي.

الدفاع: تشي مالوني جونيور – صامويل كوتو – نوهو تولو.

الوسط: جونيور تشاماديو – داني ناماسو – كارلوس باليبا – أرثر أفوم – دارلين يونجوا.

الهجوم: بريان مبومو – كريستيان كوفاني.

وحقق كلا الفرقين الفوز في الجولة الأولى على كل من موزمبيق والجابون.

