الأهلي يوقع عقوبات مالية مضاعفة بعد الخروج من كأس مصر

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر.

وحقق وي أكبر مفاجآت كأس مصر بعدما فاز على الأهلي 2-1 وأقصاه من البطولة من دور الـ32.

وفاز وي على الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام وامتدت للوقت الإضافي، ليكون أول فريق من الدرجة الثاني يقصي الأهلي، منذ نسخة 2008 عندما فاز بترول أسيوط على الأحمر.

وخاض الأهلي المباراة في غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس الأمم الإفريقية وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم وإمام عاشور وزيزو وتريزيجيه ومروان عطية مع منتخب مصر.

بالإضافة إلى محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالي.

وتعد هذه هي أول مرة يغادر فيها الأهلي كأس مصر منذ عام 2019 عندما خسر من بيراميدز في دور الـ16.

كما انسحب الأهلي من كأس مصر في عام 2023/2024 من دور الـ16 أمام فاركو، ولم يشارك في النسخة الماضية من البطولة كعقوبة على انسحابه.