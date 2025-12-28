كرة سلة – اللقب الثاني.. الأهلي بطلا للسوبر المصري بالفوز على الاتحاد السكندري
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 21:22
كتب : عمرو عبد المنعم
توج الأهلي ببطولة السوبر المصري لكرة السلة للرجال بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 89-85 في المباراة التي أقميت في صالة الشباب والرياضة في الغردقة.
وحصد الأهلي بطولته الثانية في كأس السوبر المصري لكرة السلة.
واستعاد الأهلي لقب البطولة الذي فاز بها الاتحاد السكندري في الموسم الماضي في المباراة التي أقيمت في البحرين.
ولا يزال الاتحاد السكندري هو أكثر من فاز بلقب كأس السوبر المصري برصيد 4 مرات.
وتعد البطولة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد لقب الدوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري أيضا.
شهدت المباراة تألق ميدو طه لاعب الاتحاد السكندري الذي سجل 34 نقطة كأكثر المسجلين في اللقاء.
أما من جانب الأهلي كان عمر طارق أكثر المسجلين برصيد 21 نقطة.
