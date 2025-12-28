أمم إفريقيا - مدرب السودان: طموحنا الفوز باللقب وليس مجرد تحقيق انتصار واحد

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

كويسي أبياه - السودان

شدد جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان أن طموح فريقه الفوز بلقب أمم إفريقيا.

وحقق منتخب السودان الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لأمم إفريقيا.

وقال كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان عبر موقع كاف: "سعيد بالفوز، لكن طموحنا الفوز باللقب، وليس مجرد تحقيق انتصار واحد".

وأضاف "عندما تشارك في أي بطولة، يكون طموحك الرئيسي هو تجاوز دور المجموعات والوصول إلى أبعد مدى ممكن".

وأكمل "حققنا ما هو الأهم، ونحن نعي تماما هدفنا بالوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة. لسنا هنا لمجرد المشاركة".

وواصل "لدينا لاعبون ذوو خبرة، وكان أداؤهم قويا. واجهنا بعض الصعوبات، لكننا نسعى دائما لتقديم أداء مميز في مبارياتنا لتحقيق الانتصارات".

وأتم "أشكر كل من ساندنا في هذه المباراة، وخاصة الجماهير".

فوز السودان يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها الدولة الشقيقة منذ سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد التي بدأت منذ 3 سنوات.

فوز السودان يأتي أيضا في ظل ظروف صعبة يعيشها المنتخب كما كشف كواسي أبياه مدرب الفريق الذي قال إن اللاعبين أحيانا يسمعون عن وفاة أحد أقاربهم بسبب الأحداث الجارية في البلاد.

الفوز رفع رصيد السودان للنقطة الثالثة في المركز الثالث بالمجموعة ليقوي فرصه في التأهل لدور الـ 16 ولو من ضمن أفضل ثوالث، بينما توقف رصيد غينيا الاستوائية بدون أي نقاط.

وأصبح منتخب غينيا الاستوائية على بعد خطوة من الخروج من البطولة بشكل رسمي، وسيخرج في حال تحقيق أي نتيجة سوى فوز بوركينا فاسو على الجزائر في المباراة التي ستقام بعد قليل.

