أمم إفريقيا - مدرب السودان: طموحنا الفوز باللقب وليس مجرد تحقيق انتصار واحد
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 20:51
كتب : FilGoal
شدد جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان أن طموح فريقه الفوز بلقب أمم إفريقيا.
وحقق منتخب السودان الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لأمم إفريقيا.
وقال كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب السودان عبر موقع كاف: "سعيد بالفوز، لكن طموحنا الفوز باللقب، وليس مجرد تحقيق انتصار واحد".
وأضاف "عندما تشارك في أي بطولة، يكون طموحك الرئيسي هو تجاوز دور المجموعات والوصول إلى أبعد مدى ممكن".
وأكمل "حققنا ما هو الأهم، ونحن نعي تماما هدفنا بالوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة. لسنا هنا لمجرد المشاركة".
وواصل "لدينا لاعبون ذوو خبرة، وكان أداؤهم قويا. واجهنا بعض الصعوبات، لكننا نسعى دائما لتقديم أداء مميز في مبارياتنا لتحقيق الانتصارات".
وأتم "أشكر كل من ساندنا في هذه المباراة، وخاصة الجماهير".
المنتخب السوداني يفتتح التسجيل أمام غينيا الاستوائية! ⚽#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/BRPDfDCGWi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 28, 2025
فوز السودان يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها الدولة الشقيقة منذ سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد التي بدأت منذ 3 سنوات.