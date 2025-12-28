أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: هذا ما أوضحته لحكم مباراة جنوب إفريقيا

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 20:29

كتب : FilGoal

مصر ضد زيمبابوي

كشف ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر أن عدم احتساب ركلة جزاء ضده في مباراة جنوب إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات أمم إفريقيا 2025.

وقال ياسر إبراهيم للصحفيين: "الانسجام يزيد أكثر بيننا والمحترفون يقدمون الإضافة، ونسير مباراة تلو الأخرى وفقا لتعليمات حسام حسن".

وأضاف "دور محمد صلاح مهم جدا وهو محترف في كل شيء، ونأخذ رأيه في كل شيء".

وأكمل "عدم احتساب الحكم لركلة جزاء ضدي في مباراة جنوب إفريقيا توفيق من الله، تعبنا في تلك المباراة لأننا خضنا شوط كامل بـ 10 لاعبين ضد منتخب قوي".

وأردف "أوضحت للحكم أن سقوطي كان على اليد الداعمة مثلما شُرح لنا خلال اجتماع كاف قبل انطلاق البطولة".

وأتم "حسام عبد المجيد لاعب كبير ولديه إمكانيات كبيرة، وكلنا نُكمل وندعم بعضنا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في ختام دور المجموعات له غدا الإثنين.

وفاز منتخب مصر على كل من زميبابوي وجنوب إفريقيا.

ويخوض منتخب مصر مبارياته في ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية.

