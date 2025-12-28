أمم إفريقيا – منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة أنجولا
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 20:28
كتب : محمد جمال
اختتم منتخب مصر استعداده لمواجهة أنجولا في الجولة الثالثة لمجموعات كأس الأمم الإفريقية.
وبدأ مران منتخب مصر بالإحماء ثم عدة فقرات فنية، وأخيرا تقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين في قائمة الفراعنة.
وحضر المران هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في ختام دور المجموعات له غدا الإثنين.
وتنطلق المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.
وفاز منتخب مصر على كل من زميبابوي وجنوب إفريقيا. ليضمن التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة.
ويخوض منتخب مصر مبارياته في ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية.
