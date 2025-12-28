أمم إفريقيا – محرز ينفرد بوصافة قائمة الهدافين التاريخيين لـ الجزائر

انفرد رياض محرز لاعب منتخب الجزائر بوصافة قائمة الهدافين التاريخيين لمحاربي الصحراء بتسجيله في بوركينا فاسو.

ويواجه منتخب الجزائر منافسه بوركينا فاسو في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وافتتح محرز النتيجة في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

محرز تخطى عبد الحفيظ تاسفاوت لينفرد بوصافة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر بتسجيله 37 هدفا، ويتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي لمحاربي الصحراء.

ووصل محرز لهدفه التاسع محتلا صدارة قائمة هدافي الجزائر في تاريخ أمم إفريقيا ليزيد الفارق مع لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

وكان لاعب أهلي جدة قد سجل ثنائية في المباراة الماضية ضد السودان ليعادل رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.

فسجل محرز في نسخ 2015 و2017 و2019 و2025، فيما سجل ماجر في نسخ 1982 و1984 و1986 و1988.