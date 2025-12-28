مدرب بلدية المحلة: لم نقصر ضد الزمالك.. والأهم هو دوري المحترفين

يرى علاء نوح مدرب بلدية المحلة أن فريقه لم يقصر خلال مواجهة الزمالك.

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ 32 من كأس مصر.

وقال نوح عبر قناة أون سبورت عقب المباراة: "لم نقصر خلال مباراة الزمالك، توليت مسؤوية تدريب الفريق منذ 5 أيام فقط ولذلك لم يكن لدي وقت للعمل سوى على الجانب الدفاعي واللعب على التحولات ولكن أتيحت لنا فرصة تسجيل هدف أو هدفين والخطأ الوحيد الذي ارتكبناه استقبلنا".

وتابع "أتينا للمباراة للخروج بأكبر الإيجابيات من أجل الاستفادة في دوري المحترفين وأخبرت اللاعبين إننا إن لم نخسر ضد الزمالك سنخسر في المباريات المقبلة والأهم هو موقفنا في دوري المحترفين ولكن ذلك لا يمنع الظهور بشكل جيد".

وأضاف "لاعبونا أدوا ما عليهم وأهدروا أكثر من فرصة للتسجيل واستقبلنا بسبب خطأ وحيد وفي النهاية أعظم اللاعبين في العالم يهدرون الفرص".

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 16 من كأس مصر ليواجه سيراميكا كليوباترا.