أمم إفريقيا – محمد صبحي: نشكر الجمهور المغربي وننتظره في المباريات المقبلة
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 20:06
كتب : FilGoal
توجه محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر بالشكر للجماهير المغربية التي ساندت الفراعنة أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية.
وقال صبحي للصحفيين عقب نهاية مران منتخب مصر: "مباراة أنجولا صعبة وكبيرة وأكيد تركيزنا في كل المباريات، منتخب مصر يشارك من أجل الفوز بالبطولة والكل في كامل تركيزه وهدفنا الفوز ضد أنجولا".
وأضاف "أشكر الجمهور المغربي على دعمه لنا، وتنتظر حضورا جماهيريا أكبر في المباريات المقبلة".
وأتم تصريحاته "كل المباريات صعبة ونخوض اللقاءات في ظروف صعبة ولكنا يد واحدة".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في ختام دور المجموعات له غدا الإثنين.
وفاز منتخب مصر على كل من زميبابوي وجنوب إفريقيا.
ويخوض منتخب مصر مبارياته في ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية.
