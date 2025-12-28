مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 20:04

كتب : محمد جمال

أمين عمر - السعودية - فلسطين

رفض مصدر من لجنة الحكام كأس العرب التصريحات التي أدلى بها جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر.

وأدار عمر لقاء فلسطين ضد السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والتي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وقال مصدر من لجنة الحكام كأس العرب: "ادعاءات جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة، ولا تصح من شخصية ذات خبرة كبيرة بانتقاد حكم بهذا الأسلوب الغير لائق".

وأضاف "ماسيمو بوساكا الحكم الدولي السابق ومدير ادارة التحكيم في فيفا أشاد بالحكم المصري أمين عمر عقب مباراة السعودية وفلسطين".

وأتم "أمين عمر حصل على أعلى تقييم خلال البطولة وهو ما ينفي ادعاءات الرجوب".

وانتشرت تصريحات لرئيس الاتحاد الفلسطيني يهاجم فيها عمر.

وسبق أن شن طارق عاشور محلل أداء منتخب فلسطين هجوما حادا على أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام السعودية.

وقال في تصريحاته لقناة الكاس: "لدينا تحفظ على التحكيم منذ مباراة ليبيا وبعدها مباراة تونس. اليوم هذا أسوأ حكم حتى لو تسبب ذلك في إيقافي".

وأضاف "لم يكن موفقًا في أي قرار. من العيب أن يصل الحكم بالمباراة لهذا الشكل".

وأكمل "بعد كل هذا التنظيم يأتي الحكم ليخرب شكل البطولة".

واختتم "كنت معترضا في البداية على الحكام الأجانب لأن أغنية البطولة "أنا مش غريب أنا من هنا" فلماذا لا نأتي بحكام من هنا؟ الآن أنا آسف "ما ينفع حكام من هنا".حكم المباراة اليوم هو نجم اللقاء".

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وسجل للسعودية فراس البريكان ومحمد كنو، فيما سجل لفلسطين عدي الدباغ.

وأدار أمين عمر المباراة بمساعدة محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

ويتواجد أمين عمر في المغرب حاليا لإدارة مباريات أمم إفريقيا 2025، ويستعد للسفر إلى قطر في فبراير المقبل للمشاركة في معسكر حكام فيفا استعدادا لكأس العالم 2026.

أمين عمر فلسطين جبريل رجوب كأس العرب
