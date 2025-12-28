بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه بـ سيدني سويني

رد كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان على أنباء ارتباطه بالممثلة الشهيرة سيدني سويني.

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام "أرجوكم التوقف عن اختلاق قصص بشأن حياتي الشخصية، يجب محاسبة المصادر لأن ذلك قد يؤثر على حياة الأشخاص".

وساهم اللاعب الأمريكي في فوز فريقه على هيلاس فيرونا بتسجيله هدف.

واستعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية دون رد، في الجولة 17 من المسابقة.

وافتتح كريستيان بوليسيتش أهداف ميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد متابعة للكرة من ركلة ركنية.

ويعد الهدف هو الثامن للنجم الأمريكي مع ميلان في الدوري هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين للمسابقة رفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

ووصل ميلان إلى النقطة 35 في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد أتالانتا في الجولة ذاتها.

بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 12 في المركز الـ18.