انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (1)-(0) بوركينا فاسو

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 19:22

الجزائر

انتهت

ق 68: مازة يهدر مرة أخرى فرصة خطيرة للغاية بعد تصدي من الحارس بطريقة رائعة.

ق 67: تسديدة من إبراهيم مازة لاعب الجزائر لكن بعيدة عن المرمى.

ق 62: تسديدة أرضية خطيرة من جورجي مينونجو مرت بجوار المرمى بقليل.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: رأسية من بيير لاندري كابوري ترتطم في القائم.

ق 35: تسديدة خطيرة من محمد عمورة لاعب الجزائر علت المرمى قليلا.

ق 23: جوووووول رياض محرز يسجل من نقطة الجزاء.

ق 10: عودة الحكم للفيديو للشك في طرد سانجاري، لكن منحه البطاقة الصفراء.

بداية المباراة

أمم إفريقيا الجزائر بوركينا فاسو
