فيصل بتفرح

حقق منتخب السودان الفوز على غينيا الاستوائية بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل ساؤول كوكو هدف اللقاء الوحيد بطريقة عكسية.

فوز السودان يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها الدولة الشقيقة منذ سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد التي بدأت منذ 3 سنوات.

وبسبب الحرب أيضا فإن عددا كبيرا من الشعب السوداني نزح بشكل مؤقت خارج البلاد، ومنهم جالية كبيرة وصلت مصر، واستقرت مجموعة كبيرة منها في "شارع فيصل".

فوز السودان لأول مرة في بطولة أمم إفريقيا منذ نسخة 2012 سيجعل الأفراح تعم أجواء شارع فيصل في أرض مصر وكأن الفراعنة هم من حققوا الفوز.

انتصار جاء رغم توقف المسابقات المحلية ومشاركة الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني الموسم الماضي والرواندي الموسم الحالي.

فوز السودان يأتي أيضا في ظل ظروف صعبة يعيشها المنتخب كما كشف كواسي أبياه مدرب الفريق الذي قال إن اللاعبين أحيانا يسمعون عن وفاة أحد أقاربهم بسبب الأحداث الجارية في البلاد.

انتصار سوداني في أمم إفريقيا 2025 سيجعل الشعب السوداني يحتفل بأكمله وليس في شارع فيصل فقط.

الفوز رفع رصيد السودان للنقطة الثالثة في المركز الثالث بالمجموعة ليقوي فرصه في التأهل لدور الـ 16 ولو من ضمن أفضل ثوالث، بينما توقف رصيد غينيا الاستوائية بدون أي نقاط.

وأصبح منتخب غينيا الاستوائية على بعد خطوة من الخروج من البطولة بشكل رسمي، وسيخرج في حال تحقيق أي نتيجة سوى فوز بوركينا فاسو على الجزائر في المباراة التي ستقام بعد قليل.

أحداث المباراة

البداية كانت من غينيا الاستوائية وكاد أن يسجل خوسي ماتشين بانفراد تألق منجد النيل في التصدي له.

وأجرى غينيا الاستوائية تبديلا اضطراريا في الدقيقة 25 بخروج سانتياجو إنيمي ودخول خوسيتي ميراندا بدلا منه.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة غينيا الاستوائية وإهدار أكثر من فرصة للتسجيل ولكن كاد محمد عبد الرحمن أن يسجل في الدقيقة 65 للسودان لولا إنقاذ المدافع لكرة من على خط المرمى.

وبالدقيقة 73 سجل منتخب السودان هدف الفوز عن طريق ساؤول كوكو بالخطأ في مرماه بعد تعامل خاطئ من إستبيان أروزكو الذي سدد الكرة في كوكو لتصطم به وتدخل الشباك.

video:1

وكاد منتخب غينيا الاستوائية أن يتعادل في الدقيقة 92 لولا تدخل عوض زايد مدافع السودان الذي أبعد الكرة من أمام إمانويل نسوي أمام المرمى الفارغ.

وسيلعب منتخب السودان مباراته المقبلة في البطولة ضد بوركينا فاسو، بينماتلتقي غينيا الاستوائية مع الجزائر.