أمم إفريقيا - بروس: لا أشعر بأجواء البطولة المعتادة في المغرب

كشف هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا عدم شعوره بأجواء بطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وقال بروس في تصريحات لبرايم سبورت الجنوب إفريقية: "زوجتي أخبرتني بوجود فوضى في الحضور الجماهيري قبل بداية مباراة مصر، الشرطة لم تسمح الأشخاص بالدخول للمدرجات حتى الذين يمتلكون تذاكر للدخول، لأن هناك من دخل المدرجات دون تذاكر بالفعل".

وأضاف "زوجتي كانت خائفة لأن أحفادي كانوا هناك أيضا وسط تلك الحشود، والتنظيم لم يكن جيدا، لا أشعر بنفس الأجواء التي شعرت بها في كوت ديفوار والجابون".

وأكمل "لا أعرف كيف أشرح ذلك لكن في كوت ديفوار والجابون، كل ثانية من البطولة تشعر أنك بها، والناس تلوح بالأعلام لنا أثناء ذهابنا في الحافلة للتدريبات، وهنا لا ترى ذلك".

وأوضح "لا أشعر بأجواء أمم إفريقيا المعتادة، حقا نلعب المباريات في ملاعب جميلة وكل شيء يسير على ما يرام، لكن إذا لم يتركوا الناس يدخلون بحرية إلى الملعب فلن تجد أحد".

وأردف "لا أحد سيأتي لمشاهدة المباراة بين جنوب إفريقيا وزيمبابوي. لم يأتِ أحد لمشاهدة مباراتنا ضد أنجولا، لكن في 2023 كان الجمهور مندمجا مع البطولة، في مباراة تونس ضد ناميبيا ستجد الجماهير في المدرجات، لكن لا أشعر بذلك هنا".

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زيمبابوي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من أمم إفريقيا.

ويخوض الجاران مواجهة يُتوقع أن تحدد هوية صاحب المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب مصر المتصدر.

وكان منتخب الأولاد قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أنجولا بنتيجة 2-1 قبل أسبوع.

قبل أن يتعرض للخسارة أمام منتخب مصر بهدف دون رد في أجادير.