انتهت سوبر السلة – الأهلي (89)-(85) الاتحاد.. فوز الأحمر

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 19:04

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في السوبر المصري لكرة السلة للرجال، والتي تقام في صالة الشباب والرياضة في مدينة الغردقة.

نهاية المباراة بفوز الأهلي 89-85

ق 1: تقدم الأهلي 87-81

ق 3: تقدم الأهلي 85-77

ق 6: تقدم الأهلي 77-75

ق 8: تقدم الأهلي 72-70

انطلاق الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 66-65

ق 4: تقدم الأهلي 61-60

ق 7: تقدم الأهلي 57-54

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 50-46

ق 1: تقدم الأهلي 50-46

ق 6: تقدم الاتحاد 35-31

انطلاق الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 24-21

ق 3: تقدم الاتحاد 19-18

ق 9: تقدم الاتحاد 5-4

انطلاق المباراة

