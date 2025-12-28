انتهت سوبر السلة – الأهلي (89)-(85) الاتحاد.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في السوبر المصري لكرة السلة للرجال، والتي تقام في صالة الشباب والرياضة في مدينة الغردقة.

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الأهلي 89-85

ق 1: تقدم الأهلي 87-81

ق 3: تقدم الأهلي 85-77

ق 6: تقدم الأهلي 77-75

ق 8: تقدم الأهلي 72-70

انطلاق الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 66-65

ق 4: تقدم الأهلي 61-60

ق 7: تقدم الأهلي 57-54

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 50-46

ق 1: تقدم الأهلي 50-46

ق 6: تقدم الاتحاد 35-31

انطلاق الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 24-21

ق 3: تقدم الاتحاد 19-18

ق 9: تقدم الاتحاد 5-4

انطلاق المباراة