أمم إفريقيا – التشكيل.. محرز يقود هجوم الجزائر وسانجاري في وسط بوركينا

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للجزائر تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بوركينا فاسو.

ويواجه منتخب الجزائر خصمه بوركينا فاسو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

ويقود رياض محرز هجوم الجزائر بجانب محمد عمورة.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: لوكا زيدان

الدفاع: سمير شرقي – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني

الوسط: ريان آيت نوري – هشام بوداوي – إسماعيل بن ناصر – إبراهيم مازة – جواني حجام

الهجوم: رياض محرز – محمد عمورة

وعلى الجانب الآخر أعلن براما تراوري المدير الفني لبوركينا فاسو تشكيل فريقه.

ويلعب جوستافو سانجاري في الوسط مع الثنائي إسماعيلا ويدراوجو ومحمد زوجرانا.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: هيرفي كوفي

الدفاع: ستيف ياجو – إيسوفو دايو – إدموند تابسوبا – أرسين كواسي

الوسط: جوستافو سانجاري – إسماعيلا ويدراوجو – محمد زوجرانا

الهجوم: برتراند تراوري – بيير لاندري كابوري – دانجو واتارا

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة بـ 3 نقاط بالتساوي مع بوركينا فاسو الوصيف، ويتواجد منتخبا السودان وغينيا الاستوائية في المجموعة.