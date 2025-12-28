عبد الرؤوف يرفض منح راحة للاعبيه بعد الفوز على بلدية المحلة

رفض أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الانتصار على بلدية المحلة.

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

وأوضح المركز الإعلامي للنادي أن الفريق سيواصل خوض التدريبات الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل.

وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.