كأس مصر – إنبي يقصي البنك الأهلي ويتأهل لربع النهائي

تأهل إنبي لربع نهائي كأس مصر 2025-26 بالفوز على البنك الأهلي بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وأصبح إنبي ثاني المتأهلين لربع النهائي بعد طلائع الجيش الذي تفوق أمس على كهرباء الإسماعيلية.

وانتهى الوقت الأصلي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي الشوط الإضافى الأول سجل حامد برأسية رائعة هدف إنبي الأول من عرضية ياسر شكشك في الدقيقة 99.

وينتظر إنبي الفائز من مباراة فاركو ووي في ربع النهائي.

ويتواجد إنبي في ربع النهائي كأس مصر للموسم الثاني على التوالي.

وحقق إنبي لقب الكأس مرتين في موسمي 2004-05 و2010-11.

كما وصل للنهائي مرتين في موسمي 2007-08 و2008-09.