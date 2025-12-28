ليكيب: إقالة مدرب محمد عبد المنعم

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم في مباراة نيس ضد رينجرز

أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة نادي نيس توصلت لاتفاق مع فرانك هايس مدرب الفريق لإنهاء مهامه كمدير فني للفريق.

ومن المنتظر أن تنتهي مهمة هايس مع نيس بشكل رسمي بعد نحو عام ونصف من تولي المنصب.

وأضاف التقرير أن المدرب كلود بويل يحظى بدعم داخل أروقة النادي، وسط رغبة في أن يتولى خلافة هايس في قيادة الفريق.

وكان هايس قد قاد الفريق إلى إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على المستوى ذاته خلال الموسم الحالي.

وعانى نيس هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي، إذ دخل العطلة الشتوية وهو في المركز الـ13 في الدوري الفرنسي.

كما تذيل نيس ترتيب الدوري الأوروبي بعدما خسر كل مبارياته.

وتمكن هايس من إنهاء سلسلة من 9 هزائم متتالية في مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لنيس، بعدما قاد رفاق محمد عبد المنعم للفوز على سانت إيتيان بنتيجة 2-1 في كأس فرنسا.

يذكر أن عبد المنعم يغيب منذ أواخر أبريل الماضي بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

