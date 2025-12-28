الزمالك يتفادى مفاجآت الكأس ويتأهل على حساب بلدية المحلة لثمن النهائي

تفادى فريق الزمالك مفاجآت كأس مصر بعد تخطي بلدية المحلة في دور الـ 32 من المسابقة.

وتغلب الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون مقابل ليحسم تأهله إلى ثمن النهائي.

وسجل ناصر منسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 46 مع نهاية الشوط الأول.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.

التشكيل

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عبد الرحيم "إيشو" والسيد أسامة ومحمد حمد في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط : محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

تشكيل الزمالك - منسي يقود الهجوم ضد بلدية المحلة في كأس مصر pic.twitter.com/qZgMOgbiEb — FilGoal (@FilGoal) December 28, 2025

وصف المباراة

وتصدى محمد عواد لتسديدة مبكرة في الدقيقة السابعة من أحمد الشامي لاعب بلدية المحلة.

وكاد الزمالك أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 22 بعد تحويل محمود جهاد عرضية خوان بيزيرا برأسية قوية لكن تصدى لها أحمد شوقي حارس مرمى الفريق.

ومرت النصف ساعة الأولى دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول نجح ناصر منسي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 46 بعد استغلال تمريرة أحمد شريف خلف المدافعين وراوغ حارس المرمى وسددها داخل الشباك.

بعد مراوغة حارس المرمى.. ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك بلدية المحلة 🏹⚽ pic.twitter.com/x9XQVj0Cyt — ON Sport (@ONTimeSports) December 28, 2025

وتراجع الزمالك في الشوط الثاني للدفاع مع محاولات من بلدية المحلة لإدراك التعادل.

وأهدر صديق محمد لاعب بلدية المحلة فرصة التعادل في الدقيقة 56 بغرابة شديدة بعد عرضية أرضية رائعة من زياد طارق ليسددها خارج المرمى الخالي.

وتواصل ضغط لاعبي بلدية المحلة على الزمالك بحثا عن التعادل وسط تراجع الفريق الأبيض للدفاع.

وأهدر أنس وائل فرصة قتل المباراة في الدقيقة 82 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها أحمد شوقي بنجاح وحولها إلى ركنية.

وهدأ اللقاء في العشر دقائق الأخيرة دون خطورة حقيقية على المرميين.

video:1