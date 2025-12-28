الزمالك يتفادى مفاجآت الكأس ويتأهل على حساب بلدية المحلة لثمن النهائي

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد بلدية المحلة

تفادى فريق الزمالك مفاجآت كأس مصر بعد تخطي بلدية المحلة في دور الـ 32 من المسابقة.

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس مصر - ناصر منسي يقود هجوم الزمالك.. وزياد طارق أساسي مع بلدية المحلة قائمة الزمالك - غياب كايد وعمرو ناصر ضد بلدية المحلة في كأس مصر مران الزمالك – تصعيد مدافع الشباب.. وتدريبات بدنية قوية مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك

وتغلب الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون مقابل ليحسم تأهله إلى ثمن النهائي.

وسجل ناصر منسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 46 مع نهاية الشوط الأول.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.

التشكيل

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عبد الرحيم "إيشو" والسيد أسامة ومحمد حمد في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" محمود حمدي "الونش" السيد أسامة عمر جابر.

خط الوسط : محمود جهاد ناصر ماهر محمد حمد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا ناصر منسي أحمد شريف.

وصف المباراة

وتصدى محمد عواد لتسديدة مبكرة في الدقيقة السابعة من أحمد الشامي لاعب بلدية المحلة.

وكاد الزمالك أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 22 بعد تحويل محمود جهاد عرضية خوان بيزيرا برأسية قوية لكن تصدى لها أحمد شوقي حارس مرمى الفريق.

ومرت النصف ساعة الأولى دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول نجح ناصر منسي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 46 بعد استغلال تمريرة أحمد شريف خلف المدافعين وراوغ حارس المرمى وسددها داخل الشباك.

وتراجع الزمالك في الشوط الثاني للدفاع مع محاولات من بلدية المحلة لإدراك التعادل.

وأهدر صديق محمد لاعب بلدية المحلة فرصة التعادل في الدقيقة 56 بغرابة شديدة بعد عرضية أرضية رائعة من زياد طارق ليسددها خارج المرمى الخالي.

وتواصل ضغط لاعبي بلدية المحلة على الزمالك بحثا عن التعادل وسط تراجع الفريق الأبيض للدفاع.

وأهدر أنس وائل فرصة قتل المباراة في الدقيقة 82 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها أحمد شوقي بنجاح وحولها إلى ركنية.

وهدأ اللقاء في العشر دقائق الأخيرة دون خطورة حقيقية على المرميين.

كأس مصر الزمالك بلدية المحلة
نرشح لكم
الأهلي يوقع عقوبات مالية مضاعفة بعد الخروج من كأس مصر مدرب بلدية المحلة: لم نقصر ضد الزمالك.. والأهم هو دوري المحترفين مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة بيان من الزمالك بشأن موقف بنتايك عبد الرؤوف يرفض منح راحة للاعبيه بعد الفوز على بلدية المحلة كأس مصر – إنبي يقصي البنك الأهلي ويتأهل لربع النهائي الزمالك يكشف طبيعة إصابتي محمود جهاد وإيشو عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مدرب غينيا الاستوائية: صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها ونتقبل النتيجة دقيقة | أمم إفريقيا
آس: سيغيب لمدة شهر.. إيسكو يخضع لجراحة جديدة 12 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون 14 دقيقة | أمم إفريقيا
الأهلي يوقع عقوبات مالية مضاعفة بعد الخروج من كأس مصر 16 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة – اللقب الثاني.. الأهلي بطلا للسوبر المصري بالفوز على الاتحاد السكندري 22 دقيقة | كرة سلة
مباراة الأهداف الملغية لـ ريتشارليسون.. توتنام يعود للانتصارات من بوابة كريستال بالاس 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب السودان: طموحنا الفوز باللقب وليس مجرد تحقيق انتصار واحد 52 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: هذا ما أوضحته لحكم مباراة جنوب إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520104/الزمالك-يتفادى-مفاجآت-الكأس-ويتأهل-على-حساب-بلدية-المحلة-لثمن-النهائي