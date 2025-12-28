كأس العاصمة – موعد مباراة الاتحاد السكندري والزمالك

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

الزمالك - عمرو ناصر

يستكمل الزمالك مبارياته في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر.

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

ويعود الزمالك لاستكمال مبارياته في كأس العاصمة عندما يلعب ضد الاتحاد السكندري.

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف طبيعة إصابتي محمود جهاد وإيشو عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة لكأس الرابطة برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

بفارق 3 نقاط عن المصري المتصدر، وبالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس العاصمة.

وتقام المباراة يوم 1 يناير 2026 وهو الموافق الخميس المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

وتُلعب على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الزمالك الاتحاد السكندري كأس الرابطة
نرشح لكم
مدرب بلدية المحلة: لم نقصر ضد الزمالك.. والأهم هو دوري المحترفين مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة بيان من الزمالك بشأن موقف بنتايك عبد الرؤوف يرفض منح راحة للاعبيه بعد الفوز على بلدية المحلة كأس مصر – إنبي يقصي البنك الأهلي ويتأهل لربع النهائي الزمالك يكشف طبيعة إصابتي محمود جهاد وإيشو عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي الزمالك يتفادى مفاجآت الكأس ويتأهل على حساب بلدية المحلة لثمن النهائي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: هذا ما أوضحته لحكم مباراة جنوب إفريقيا 2 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة أنجولا 4 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – محرز ينفرد بوصافة قائمة الهدافين التاريخيين لـ الجزائر 21 دقيقة | أمم إفريقيا
مدرب بلدية المحلة: لم نقصر ضد الزمالك.. والأهم هو دوري المحترفين 21 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – محمد صبحي: نشكر الجمهور المغربي وننتظره في المباريات المقبلة 26 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة 28 دقيقة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - صلاح محسن: نأمل أن تكون البطولة من نصيبنا 29 دقيقة | أمم إفريقيا
بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه بـ سيدني سويني 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520103/كأس-العاصمة-موعد-مباراة-الاتحاد-السكندري-والزمالك