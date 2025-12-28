كأس العاصمة – موعد مباراة الاتحاد السكندري والزمالك

يستكمل الزمالك مبارياته في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر.

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

ويعود الزمالك لاستكمال مبارياته في كأس العاصمة عندما يلعب ضد الاتحاد السكندري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة لكأس الرابطة برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

بفارق 3 نقاط عن المصري المتصدر، وبالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس العاصمة.

وتقام المباراة يوم 1 يناير 2026 وهو الموافق الخميس المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

وتُلعب على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.