أمم إفريقيا – لاعب موزمبيق: سعيد بتحقيق أول انتصار لنا في تاريخ البطولة

عبر جيني كاتامو لاعب منتخب موزمبيق عن سعادته بالفوز على الجابون وهو أول انتصار لبلاده في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب موزمبيق على الجابون بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لمجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وقال كاتامو عبر قناة بي إن سبورتس: "سعيد جدا بالانتماء لهذا الجيل والمشاركة في تحقيق اول فوز لموزمبيق في أمم إفريقيا".

وأضاف "نسعى لحصد أكبر عدد من النقاط وضمان التاهل المباشر لربع نهائي البطولة".

ويلعب منتخب موزمبيق ضد الكاميرون في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان منتخب موزمبيق خسر أمام كوت ديفوار في الجولة الأولى.