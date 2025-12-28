أمم إفريقيا – لاعب موزمبيق: سعيد بتحقيق أول انتصار لنا في تاريخ البطولة
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 16:51
كتب : FilGoal
عبر جيني كاتامو لاعب منتخب موزمبيق عن سعادته بالفوز على الجابون وهو أول انتصار لبلاده في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.
وفاز منتخب موزمبيق على الجابون بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لمجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.
وقال كاتامو عبر قناة بي إن سبورتس: "سعيد جدا بالانتماء لهذا الجيل والمشاركة في تحقيق اول فوز لموزمبيق في أمم إفريقيا".
وأضاف "نسعى لحصد أكبر عدد من النقاط وضمان التاهل المباشر لربع نهائي البطولة".
ويلعب منتخب موزمبيق ضد الكاميرون في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وكان منتخب موزمبيق خسر أمام كوت ديفوار في الجولة الأولى.
نرشح لكم
أمم إفريقيا – محمد صبحي: نشكر الجمهور المغربي وننتظره في المباريات المقبلة أمم إفريقيا - صلاح محسن: نأمل أن تكون البطولة من نصيبنا مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (1)-(0) بوركينا فاسو.. تسديدة خطيرة من عمورة فيصل بتفرح أمم إفريقيا - بروس: لا أشعر بأجواء البطولة المعتادة في المغرب أمم إفريقيا – التشكيل.. محرز يقود هجوم الجزائر وسانجاري في وسط بوركينا أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: نعرف زيمبابوي جيدا بسبب مواجهتنا الكثيرة مؤخرا انتهت أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (0)-(1) السودان
أخر الأخبار
بيان من الزمالك بشأن موقف بنتايك 20 دقيقة | الدوري المصري
فيصل بتفرح 52 دقيقة | أمم إفريقيا