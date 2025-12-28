انتهت أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (0)-(1) السودان
نهاية المباراة
ق92. هدف قاتل يضيع لغينيا الاستوائية ينقذه عوض زايد من أمام إمانويل نسوي.
ق75. فرصة الهدف الثاني تضيع للسودان.
ق73. جوووووووول أول للسودان عن طريق ساؤول كوكو بالخطأ في مرماه.
ق65. مدافع غينيا الاستوائية ينقذ فرصة للسودان من على خط المرمى سددها محمد عبد الرحمن
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق25. تبديل أول لغينيا الاستوائية بدخول خوسيتي ميراندا بدلا من سانتياجو إنيمي.
ق12. منجد النيل يتألق ويمنع انفرادا بالمرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
