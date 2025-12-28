لدغة الأفاعي

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 16:39

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

بعد 16 مباراة في أمم إفريقيا بلا فوز.. حقق منتخب موزمبيق فوزه الأول في تاريخ البطولة، وذلك على حساب الجابون بنتيجة 3-2 ضمن المجموعة السادسة يوم الأحد.

واصطدم الفريقان في الجولة الثانية بعد الخسارة في المباراة الأولى على يد الكاميرون وكوت ديفوار

قبل المباراة كان منتخب موزمبيق أكثر المنتخبات خوضا للمباريات في أمم إفريقيا من دون تحقيق أي فوز.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: سنظهر بشكل أفضل أمام زامبيا.. وقرار مشاركتي في يد الركراكي أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: لا أحد يمكنه الاستغناء عن حكيمي أو صلاح أو ماني أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حسام حسن قدوة لكل اللاعبين.. وجئنا إلى المغرب من أجل اللقب

فالمنتخب الموزمبيقي لعب 16 مباراة دون أن يحقق أي انتصار (4 تعادلات و12 هزيمة)، مقابل 12 لغينيا بيساو و11 لتنزانيا.

وحقق منتخب الأفاعي السوداء أول 3 نقاط في هذه النسخة، بينما توقف رصيد الجابون عند صفر من النقاط.

سيلعب منتخب موزمبيق أمام الكاميرون يوم الأربعاء المقبل، وفي الوقت نفسه ستلعب الجابون أمام كوت ديفوار.

Image

مباراة مجنونة

شهدت المباراة بداية قوية، حيث ظهرت الخطورة مبكرًا في الدقيقة الثانية عندما تصدى حارس موزمبيق لتسديدة قوية من جيولور كانجا.

وفي الدقيقة السابعة مرت رأسية ويتنس كيمبو بجوار قائم مرمى الجابون، قبل أن يتألق حارس الجابون في الدقيقة 17 ويمنع انفرادًا خطيرًا لجيني كاتامو.

وفي الدقيقة 37 نجح فيصل بنجال في افتتاح التسجيل لموزمبيق برأسية جميلة هزّت شباك الجابون.

ثم عزز جيني كاتامو التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وكاد منتخب الجابون يقلص الفارق في الدقيقة 45 بعد كرة ارتدت من القائم، قبل أن ينجح بيير إيمريك أوباميانج في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 45+5.

أوباميانج أصبح ثاني أكبر لاعب سنًا يسجل في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بعمر 36 عامًا و6 أشهر و10 أيام، خلف حسام حسن نجم مصر السابق ومدربها الحالي الذي سجل بعمر 39 عامًا و5 أشهر و24 يومًا في نسخة 2006.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب موزمبيق تفوقه، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 52 عن طريق كاليلا برأسية رائعة.

وأهدر أوباميانج فرصة محققة في الدقيقة 55 بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء.

ومع دخول المباراة مراحلها الأخيرة، تألق حارس موزمبيق في الدقيقة 76 وتصدى لفرصة مؤكدة من أوباميانج، قبل أن تشهد الدقيقة نفسها تسجيل أليكس موسوندا لهدف تقليص الفارق، ليشعل المواجهة في دقائقها الأخيرة.

وكاد المنتخب الموزمبيقي أن يحسم اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بهدف رابع لكنه ألغي بداعي التسلل.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن ينجح رفاق أوباميانج في إدارك التعادل، ليتعقد موقفهم في البطولة قبل ملاقاة الأفيال في الجولة الأخيرة.

موزمبيق الجابون كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة نهاية العقدة مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1)-(0) الكاميرون.. جوووووووووووووووول ديالو أمم إفريقيا - مدرب غينيا الاستوائية: صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها ونتقبل النتيجة تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب السودان: طموحنا الفوز باللقب وليس مجرد تحقيق انتصار واحد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية 17 دقيقة | أمم إفريقيا
رونالدو: سأصل لهدفي الـ 1000 إن شاء الله 27 دقيقة | سعودي في الجول
كونتي: نابولي غير جاهز ليكون قوة مهمينة على إيطاليا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق ساعة | أمم إفريقيا
تتويج رونالدو ويامال وبوجبا.. الكشف عن جوائز الأفضل في العالم من جلوب سوكر ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة ساعة | أمم إفريقيا
نهاية العقدة ساعة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1)-(0) الكاميرون.. جوووووووووووووووول ديالو ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520100/لدغة-الأفاعي