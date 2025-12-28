لدغة الأفاعي

بعد 16 مباراة في أمم إفريقيا بلا فوز.. حقق منتخب موزمبيق فوزه الأول في تاريخ البطولة، وذلك على حساب الجابون بنتيجة 3-2 ضمن المجموعة السادسة يوم الأحد.

واصطدم الفريقان في الجولة الثانية بعد الخسارة في المباراة الأولى على يد الكاميرون وكوت ديفوار

قبل المباراة كان منتخب موزمبيق أكثر المنتخبات خوضا للمباريات في أمم إفريقيا من دون تحقيق أي فوز.

فالمنتخب الموزمبيقي لعب 16 مباراة دون أن يحقق أي انتصار (4 تعادلات و12 هزيمة)، مقابل 12 لغينيا بيساو و11 لتنزانيا.

وحقق منتخب الأفاعي السوداء أول 3 نقاط في هذه النسخة، بينما توقف رصيد الجابون عند صفر من النقاط.

سيلعب منتخب موزمبيق أمام الكاميرون يوم الأربعاء المقبل، وفي الوقت نفسه ستلعب الجابون أمام كوت ديفوار.

مباراة مجنونة

شهدت المباراة بداية قوية، حيث ظهرت الخطورة مبكرًا في الدقيقة الثانية عندما تصدى حارس موزمبيق لتسديدة قوية من جيولور كانجا.

وفي الدقيقة السابعة مرت رأسية ويتنس كيمبو بجوار قائم مرمى الجابون، قبل أن يتألق حارس الجابون في الدقيقة 17 ويمنع انفرادًا خطيرًا لجيني كاتامو.

وفي الدقيقة 37 نجح فيصل بنجال في افتتاح التسجيل لموزمبيق برأسية جميلة هزّت شباك الجابون.

ثم عزز جيني كاتامو التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وكاد منتخب الجابون يقلص الفارق في الدقيقة 45 بعد كرة ارتدت من القائم، قبل أن ينجح بيير إيمريك أوباميانج في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 45+5.

أوباميانج أصبح ثاني أكبر لاعب سنًا يسجل في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بعمر 36 عامًا و6 أشهر و10 أيام، خلف حسام حسن نجم مصر السابق ومدربها الحالي الذي سجل بعمر 39 عامًا و5 أشهر و24 يومًا في نسخة 2006.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب موزمبيق تفوقه، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 52 عن طريق كاليلا برأسية رائعة.

🔥🇲🇿 منتخب موزمبيق يسجل الهدف الثالث في شباك الغابون #كأس_أمم_إفريقيا

وأهدر أوباميانج فرصة محققة في الدقيقة 55 بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء.

ومع دخول المباراة مراحلها الأخيرة، تألق حارس موزمبيق في الدقيقة 76 وتصدى لفرصة مؤكدة من أوباميانج، قبل أن تشهد الدقيقة نفسها تسجيل أليكس موسوندا لهدف تقليص الفارق، ليشعل المواجهة في دقائقها الأخيرة.

⚽️🇬🇦 أليكس موكيتو موسوندا يشعل اللقاء ويسجل الهدف الثاني للغابون #كأس_أمم_إفريقيا

وكاد المنتخب الموزمبيقي أن يحسم اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بهدف رابع لكنه ألغي بداعي التسلل.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن ينجح رفاق أوباميانج في إدارك التعادل، ليتعقد موقفهم في البطولة قبل ملاقاة الأفيال في الجولة الأخيرة.

