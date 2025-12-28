كرة نسائية – إصابة ميرسي أوبرا لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 16:33
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي إصابة ميرسي أوبرا لاعبة فريق كرة القدم للسيدات في النادي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وكشفت أسماء الدمرداش طبيبة الأهلي، أن الفحوصات والأشعة التي خضعت لها اللاعبة أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.
وتعرضت ميرسي للإصابة خلال مشاركتها في مباراة الأهلي أمام الزمالك، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد.
وانضمت اللاعبة الغانية للأهلي في الصيف الماضي.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري للسيدات برصيد 37 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مسار صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.
