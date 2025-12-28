تشكيل أمم إفريقيا - مهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية.. وثلاثي في وسط السودان

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 16:23

كتب : FilGoal

منتخب السودان

أعلن كل من خوان ميكا مدرب غينيا الاستوائية وكويسي أبياه مدرب السودان تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي غينيا الاستوائية مع السودان على ملعب محمد الخامس بالجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا.

ويشهد تشكيل غينيا تواجد لورين زونيجا لاعب ريال مدريد كاستيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: خيسوس أوونو.

الدفاع: مارفن أنيبوه - إستيبان أوروزكو - ساؤول كوكو - كارلوس أكابو.

الوسط: عمر ماسكاريل - بيدرو أوبيانج - خوسي ماتشين.

الهجوم: سانتياجو إنيمي - لورين زونيجا - إبان سالفادور.

بينما يقود محمد عبد الرحمن هجوم السودان.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: منجد النيل.

الدفاع: شادي عز الدين - محمد سعيد - مصطفى كرشوم - بخيت خميس.

الوسط: وليد الدين خضير - عبد الرازق عبد الرؤوف - عمار تيفور.

الهجوم: عامر عبد الله - محمد عبد الرحمن - محمد عيسى.

وخسر كلا الفريقين مباراتيهما الأولى في دور المجموعات.

السودان غينيا الاستوائية أمم إفريقيا
