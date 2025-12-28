كرة طائرة - لجوء صلاح وسعيد للاتحاد الدولي ضد تجاوزات مسؤول السويحلي الليبي

قرر الثنائي أحمد صلاح وأحمد سعيد لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة تصعيد أزمته الأخيرة مع السويحلي الليبي.

ويأتي ذلك على خلفية افتعال الحارث المجعوك المشرف على الكرة بنادي السويحلي خلال مشاركة الثنائي المصري في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح مصدر مقرب من الثنائي في تصريحات أن أحمد صلاح وأحمد سعيد استقرا على تصعيد الأزمة رسميا، ومخاطبة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، من أجل الحفاظ على كامل حقوقهما المادية والأدبية، في ظل ما تعرضا له من تجاوزات غير مقبولة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج المشرف على الكرة الطائرة بالنادي الليبي عن النص، أمام جميع اللاعبين، في بداية الأمر مع اللاعب أحمد سعيد، الأمر الذي أثار غضب زميله وقائد الفريق أحمد صلاح، الذي تدخل لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، مطالبًا المشرف بالهدوء والتعامل باحترافية أكبر، خاصة أن أحمد سعيد لم يصدر عنه أي تصرف خاطئ يبرر رد الفعل من جانب الحارث المجعوك.

ومن المقرر أن يتقدم الثنائي أحمد صلاح وأحمد سعيد بمذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، من أجل التدخل والتصعيد إلى الاتحاد الدولي، في ظل التزام اللاعبين بالصمت وضبط النفس، رغم ما تعرضا له من إهانة بالغة، حيث كانت خبرات لاعبي منتخب مصر عاملاً حاسمًا في الحفاظ على هدوئهما وتماسكهما.

ويملك ثنائي منتخب مصر للكرة الطائرة سجلًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، سواء خلال مسيرتهما مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني، إلى جانب دورهما البارز في قيادة فريق السويحلي الليبي بنجاح، والمساهمة في تتويجه بلقب البطولة الإفريقية للأندية، ومن ثم قيادته للتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في البرازيل، بفضل خبراتهما وكفاءتهما الفنية العالية.