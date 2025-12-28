صدارة مؤقتة.. نكونكو يسجل ثنائية في فوز ميلان على هيلاس فيرونا بثلاثية

استعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية دون رد، في الجولة 17 من المسابقة.

ووصل ميلان إلى النقطة 35 في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد أتالانتا في الجولة ذاتها.

بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 12 في المركز الـ18.

افتتح كريستيان بوليسيتش أهداف ميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد متابعة للكرة من ركلة ركنية.

هدف من كابتن أمريكا 🦸 كريستيان بوليسيتش يتقدم للميلان في آخر دقائق الشوط الأول 🔴⚫

ويعد الهدف هو الثامن للنجم الأمريكي مع ميلان في الدوري هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين للمسابقة رفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

وأضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

بداية شوط ثاني مميزة لـ الروسونيري 🔥 كريستوفر نكونكو يضيف الهدف الثاني للميلان أمام هيلاس فيرونا من علامة الجزاء 🔴⚫️

وأكمل نكونكو ثلاثية ميلان في الدقيقة 53 بمتابعة للكرة.

كريستوفر نكونكو يسجل الهدف الثاني الشخصي له والثالث للميلان بعد متابعة تسديدة مودريتش ⚽🔥

ويلعب ميلان في المباراة المقبلة ضد كالياري في الجولة 18 من الدوري.