أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 14:49
كتب : محمد جمال
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" في لقاء منتخبي مالي وجزر القمر.
وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، في الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.
ويدير المباراة الحكم التشادي الحاجي محمد أليوه، ويعاونه الحكمان المساعدان الكاميروني إلفيس نوبوي والجابوني أموس أبيجن نادونج، والحكم الرابع الرواندي صامويل أويكوندا.
كما يضم الطاقم محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" ويعاونه الليبي أحمد عبدالرازق الشلماني حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.
وتقام المواجهة في التاسعة مساء غد الاثنين، كما تقام في التوقيت ذاته مواجهة منتخبي المغرب وزامبيا، بالجولة الختامية في المجموعة الأولى.
نرشح لكم
لدغة الأفاعي تشكيل أمم إفريقيا - مهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية.. وثلاثي في وسط السودان انتهت أمم إفريقيا - موزمبيق (3)-(2) الجابون.. فوز أول للأفاعى تشكيل أمم إفريقيا - أوباميانج أساسي مع الجابون.. وثلاثة تغييرات في موزمبيق أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: سنظهر بشكل أفضل أمام زامبيا.. وقرار مشاركتي في يد الركراكي أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: لا أحد يمكنه الاستغناء عن حكيمي أو صلاح أو ماني أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حسام حسن قدوة لكل اللاعبين.. وجئنا إلى المغرب من أجل اللقب أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: نلعب للفوز أمام أنجولا.. والشناوي حارس مرمى عظيم
أخر الأخبار
لدغة الأفاعي 5 دقيقة | أمم إفريقيا