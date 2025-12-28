أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 14:49

كتب : محمد جمال

الحكم محمود عاشور

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" في لقاء منتخبي مالي وجزر القمر.

وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، في الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

ويدير المباراة الحكم التشادي الحاجي محمد أليوه، ويعاونه الحكمان المساعدان الكاميروني إلفيس نوبوي والجابوني أموس أبيجن نادونج، والحكم الرابع الرواندي صامويل أويكوندا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: سنظهر بشكل أفضل أمام زامبيا.. وقرار مشاركتي في يد الركراكي أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: لا أحد يمكنه الاستغناء عن حكيمي أو صلاح أو ماني

كما يضم الطاقم محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" ويعاونه الليبي أحمد عبدالرازق الشلماني حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

وتقام المواجهة في التاسعة مساء غد الاثنين، كما تقام في التوقيت ذاته مواجهة منتخبي المغرب وزامبيا، بالجولة الختامية في المجموعة الأولى.

مالي جزر القمر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
لدغة الأفاعي تشكيل أمم إفريقيا - مهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية.. وثلاثي في وسط السودان انتهت أمم إفريقيا - موزمبيق (3)-(2) الجابون.. فوز أول للأفاعى تشكيل أمم إفريقيا - أوباميانج أساسي مع الجابون.. وثلاثة تغييرات في موزمبيق أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: سنظهر بشكل أفضل أمام زامبيا.. وقرار مشاركتي في يد الركراكي أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: لا أحد يمكنه الاستغناء عن حكيمي أو صلاح أو ماني أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حسام حسن قدوة لكل اللاعبين.. وجئنا إلى المغرب من أجل اللقب أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: نلعب للفوز أمام أنجولا.. والشناوي حارس مرمى عظيم
أخر الأخبار
لدغة الأفاعي 5 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة نسائية – إصابة ميرسي أوبرا لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي 10 دقيقة | رياضة نسائية
تشكيل أمم إفريقيا - مهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية.. وثلاثي في وسط السودان 20 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة - لجوء صلاح وسعيد للاتحاد الدولي ضد تجاوزات مسؤول السويحلي الليبي 32 دقيقة | كرة طائرة
صدارة مؤقتة.. نكونكو يسجل ثنائية في فوز ميلان على هيلاس فيرونا بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر ساعة | أمم إفريقيا
انتهت أمم إفريقيا - موزمبيق (3)-(2) الجابون.. فوز أول للأفاعى 2 ساعة | أمم إفريقيا
انتهت كأس مصر - الزمالك (1)-(0) بلدية المحلة.. الأبيض إلى ثمن النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520095/أمم-إفريقيا-محمود-عاشور-حكما-للفيديو-لمباراة-مالي-وجزر-القمر