انتهت أمم إفريقيا - موزمبيق (3)-(2) الجابون.. فوز أول للأفاعى
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 14:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجابون ضد موزمبيق ضمن كأس إفريقيا.
وتلعب الجابون ضد موزمبيق بعد قليل ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا.
نهاية المباراة بفوز أفاعي موزمبيق
ق76: جوووووووول أليكس موسوندا يقلص الفارق، والمباراة تشتعل
ق76: حارس موزمبيق يحرم أوباميانج من هدف مؤكد
ق55: أوباميانج يهدر رأسية من منطقة الجزاء
ق52: جووووووووووووووووول الثالث لموزمبيق عن طريق كاليلا برأسية رائعة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45+5: جووووووووووووول بيير إيمريك أوباميانج يقلص الفارق
ق45: أوووووووووووه الثالث يرتد من قائم الجابون
ق42: جووووووووووووووول جيني كاتامو يسجل الثاني من ركلة جزاء
ق37: جوووووووووووووووول رأسية فيصل بنجال تهز شباك الجابون
ق17: حارس الجابون يمنع انفرادا موزمبيقيا من جيني كاتامو
ق7: رأسية ويتنس كيمبو تمر بجوار قائم مرمى الجابون
ق2: حارس موزمبيق يتصدى لتسديدة قوية من جيولور كانجا
انطلاق المباراة