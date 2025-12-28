كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر المصري للرجال، التي تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وجاء ذلك بعد توصل لجنة الحكام، التي يشرف عليها أحمد الشرقاوي، وهشام الحريري، إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" لاستقدام طاقم تحكيمي لإدارة مباراة السوبر.

ويتكون الطاقم من البنمي خوليو أنايا، والصربي بيتر بيشيتش، والبلغاري فينتسيسلاف فيليكوف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على الصالة الأولمبية بالغردقة.

وتأتي المواجهة بين الأهلي، صاحب لقب دوري السوبر في نسخته الأخيرة، أمام الاتحاد السكندري، الذي نجح في الفوز بكأس مصر.

يذكر أن الاتحاد السكندري قد نجح في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر في أربع مناسبات مختلفة، فيما توج الأهلي مرة وحيدة من قبل.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، كما تُذاع عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.

وتضم قائمة الأهلي في المباراة كل من:

عمرو زهران - بيبو زهران - إيهاب أمين - عمرو الجندى - مروان سرحان - سيف سمير - أحمد أبو العلا " بيبو" - دومينيك بوينتر - محمد خيرى - مؤمن خيرى - عمر عرابى - رامى إبراهيم.

وجاءت قائمة الاتحاد أمام الأهلي على النحو التالي:

ياسين عبدالوهاب، عبدالرحمن خالد، رامي مجدي، يحيى إسماعيل، هيثم كمال، أحمد دولا، ميدو طه، أنس أسامة، باسم الليثي، يوسف وائل، عمر محمد، مصطفى كيجو، ياسر صالح، أحمد عزب، مهاب رفعت، علي محمد، بيير جاكسون، جاسر الكيكي.