تشكيل أمم إفريقيا - أوباميانج أساسي مع الجابون.. وثلاثة تغييرات في موزمبيق

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

بيير أوباميانج - الجابون

يقود بيير إيمريك أوباميانج هجوم الجابون أمام موزمبيق ضمن منافسات أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب الجابون أمام موزمبيق ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وخسر منتخبا الجابون وموزمبيق بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية أمام الكاميرون وكوت ديفوار على الترتيب.

وأجرى منتخب موزمبيق 3 تغييرات في التشكيل الأساسي لمواجهة الجابون.

وجاء تشكيل الجابون كالآتي:

حراسة المرمى: لويس مبابا

الدفاع: جاكييه إيكوميإيكيل مانجا – ماريو ليمينا – أنطوني أويونو.

الوسط: ديديه ندونج أندري بوكوجويلور كانجا.

الهجوم: دينيس بوانجا بيير إيمريك أوباميانج شافي بابيكا.

بينما تشكيل موزمبيق جاء كالآتي:

حراسة المرمى: إرنان سيلواني

الدفاع: ديوجو كاليلا - إدسون ميكسير - رينيلدو ماندافا - برونو لانجا

الوسط: الفونس امادي - ريكاردو كيمارايس - دومينيجويز

الهجوم: جيني كاتامو - فيصل بنجال - ويتنس كومبو

