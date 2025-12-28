أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: سنظهر بشكل أفضل أمام زامبيا.. وقرار مشاركتي في يد الركراكي

يثق أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب في قدرة فريقه على الظهور بشكل جيد في المباريات المقبلة بكأس أمم إفريقيا 2025.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره الزامبي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في ظل بحث الفريقين عن التأهل لدور الـ16.

وقال حكيمي في مؤتمر صحفي: "هذه البطولة ليست سهلة والجميع يطالبنا بالمزيد ويجب أن نتحلى بالصبر والأمر ليس بالسهل".

وأضاف "هناك ضغوط كبيرة في هذه البطولة وعلينا أن نبقى في قمة التركيز لأن المنافسة صعبة".

وتابع "ثقتنا بأنفسنا تزداد بعد كل مباراة ونتوقع أن يظهر منتخب المغرب بشكل أفضل في المباراة المقبلة".

وأكمل نجم سان جيرمان "نعلم أنه علينا أن نتحسن وهذا ما نقوم به. المدرب وليد الركراكي يقوم بعمل كبير"

وواصل "لم يعجبني ما حدث بين الشوطين في المباراة الأولى والثانية. نلعب في بلدنا نحتاج إلى دعم الجميع، نعلم أنكم تريدوننا أن نحسم المباريات في الشوط الأول، ولكن يجب احترام خصومنا. علينا أن نبقى متحدين إن أردنا الفوز بهذه الكأس".

واستمر "منتخب مالي فريق كبير يملك لاعبين جيدين، كل الفرق تتمتع بمستويات عالية ونثق أن المغرب سيقدم الأفضل".

وكشف "عقب تدريب اليوم سيقرر المدرب مصير مشاركتي أمام زامبيا، ولو غبت عن المشاركة، سأدعم الفريق كما فعلت في المبارتين السابقتين".

وواصل "سعيد بزيارة صديقي كيليان مبابي، إنه يحب المغرب كثيرا".

وحضر مبابي مباراة المغرب ضد مالي من المدرجات دعما لصديقه المقرب حكيمي.

وأتم "تنظيم أمم إفريقيا كل 4 سنوات؟ أعتقد أنه أمر جيد، حيث سيصبح الجميع مشتاقا لخوض البطولة. تنظيمها كل عامين لا يعطيها قيمتها".

قبل أيام، أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028، على أن تقام البطولة بعدها كل 4 سنوات بدلا من سنتين مثلما يحدث في أوروبا وأمريكا الجنوبية.