مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات لضم عمر كمال

يترقب نادي بيراميدز موقف الأهلي من مصير عمر كمال مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى بيراميدز اهتمامه بضم عمر كمال في يناير المقبل حال كانت رغبة الأهلي رحيل اللاعب.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "نترقب قرار الأهلي من أجل حسم إمكانية بيراميدز من ضم عمر كمال".

وأوضح المصدر "ففي حال كانت هناك رغبة في القلعة الحمراء لرحيل اللاعب سيبدأ النادي التحرك في مفاوضات رسمية لضمه".

واختتم المصدر تصريحاته "إذا أبلغ الأهلي، عمر كمال بعدم التفريط في خدماته فلن ندخل في مفاوضات مع اللاعب احتراما لتعاقده مع النادي".

وسجل عمر كمال لاعب الأهلي في ثالث بطولاته مع الأحمر، وذلك بعدما تقدم لفريقه أمام وي في كأس مصر قبل أن يودع الأهلي البطولة بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وسجل كمال هدفه السادس له مع الأهلي في مختلف البطولات خلال 50 مباراة.

وأصبحت كأس مصر هي البطولة الثالثة التي يسجل فيها عمر كمال مع الأهلي، بعد الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كما صنع عمر كمال مع الأهلي 11 هدفا في مختلف البطولات.

وانضم عمر كمال إلى الأهلي من مودرن سبورت في يناير 2024 في صفقة انتقال حر.

ويلعب عمر كمال صاحب الـ 32 عاما في مركز الظهير الأيمن.