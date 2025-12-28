أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: لا أحد يمكنه الاستغناء عن حكيمي أو صلاح أو ماني

شدد وليد الركراكي مدرب المغرب على ضرورة تحقيق الفوز على زامبيا وتصدر المجموعة الأولى من أجل الاستمرار في اللعب بالعاصمة الرباط.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره الزامبي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في ظل بحث الفريقين عن التأهل لدور الـ16.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: "هدفنا هو الفوز على زامبيا للبقاء في العاصمة الرباط وبعد ذلك سنفكر في المباريات القادمة التي ستكون حاسمة بالنسبة للفريق".

وأضاف "أنا سعيد بالأداء الذي قدمه براهيم دياز في المباراتين علما بأنه تعرض للإنتقادات في المباريات السابقة لكنه حاليا في أفضل حالاته، وهذا ما ننتظره من براهيم".

وأكمل المدرب المغربي "ثقتي كبيرة في الفريق، نحن أسرة واحدة ومتضامنون ونعرف ما علينا تقديمه للشعب المغربي".

وواصل "ستكون هذه نهاية الدور الأول، وبعدها تبدأ مرحلة الإقصاء المباشر المعروفة بصعوبتها. ما يهمنا اليوم بطبيعة الحال هو مواصلة تطورنا".

وتابع الركراكي "لعبنا مبارتين دون أفضل لاعب وقائد الفريق أشرف حكيمي، لدينا لاعبون يعوضونه وهم يقومون بعمل جيد".

ويغيب حكيمي عن مباريات البطولة إلى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ناديه باريس سان جيرمان في أوائل نوفمبر الماضي.

وأوضح "حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا وأحد أفضل لاعبي العالم. كنا نتوقع هذا الوضع، وما قام به أشرف استثنائي فيما يتعلق القيادة والحرص على العودة والتعافي".

وأردف "لا أحد يملك أفضل لاعب إفريقي ويمكنه الاستغناء عنه بإرادته، لا يحدث ذلك مع محمد صلاح في منتخب مصر أو ساديو ماني مع منتخب السنغال".

وأشار مدرب المغرب "لا أقلل من شأن اللاعبين الأخرين، لكن أنا أشعر أن الفريق سيكون أكثر صلابة وقوة بوجود حكيمي".

وأتم "دعوني أقدّم الشكر إلى باريس سان جيرمان. إذا كان حكيمي حاضرًا اليوم، فذلك بفضلهم، لا يوجد نادٍ واحد في العالم كان سيسمح لنا بالحصول على حكيمي قبل 15 يومًا من كأس أمم إفريقيا".

