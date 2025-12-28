تشكيل كأس مصر - ناصر منسي يقود هجوم الزمالك.. وزياد طارق أساسي مع بلدية المحلة

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 13:39

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - حرس الحدود

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الأساسي لمواجهة بلدية المحلة.

ويلعب بلدية المحلة أمام الزمالك على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويقود ناصر منسي هجوم الزمالك أمام بلدية المحلة.

بينما يتواجد الثلاثي الشاب أحمد عبد الرحيم "إيشو" والسيد أسامة ومحمد حمد في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك.

أما بلدية المحلة فيقوده زياد طارق ومحمد خالد "فليكس" في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" محمود حمدي "الونش" السيد أسامة عمر جابر.

خط الوسط : محمود جهاد ناصر ماهر محمد حمد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا ناصر منسي أحمد شريف.

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد شوقي.

خط الدفاع : محمد عوض محمود علاء محمد طارق مؤمن عبد ربه.

خط الوسط : محمد حجازي إبراهيم شتا زياد طارق مؤمن إبراهيم

خط الهجوم : محمد خالد "فليكس" صديق محمد .

كأس مصر الزمالك بلدية المحلة
