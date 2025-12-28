أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حسام حسن قدوة لكل اللاعبين.. وجئنا إلى المغرب من أجل اللقب

تريزيجيه النادي : الأهلي مصر

شدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر عن قدوم الفريق إلى المغرب من أجل تحقيق لقب أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا في ختام دور المجموعات في السادسة من مساء غدا الإثنين، بعد حسم الفراعنة مقعدهم في صدارة المجموعة.

وقال محمود تريزيجيه في المؤتمر الصحفي: "أنجولا منتخب قوي ونلعب للفوز في أي مباراة، وبدأنا الاستعداد لهم عقب مواجهة جنوب إفريقيا مباشرة".

وأضاف "نمتلك لاعبين كبار دائما وأي مباراة نخوضها نلعب من أجل تحقيق الفوز".

أما عن المشاركة في مراكز مختلفة فأجاب "أنا تحت أمر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في اللعب في أي مركز وجاهز في أي وقت".

وشدد تريزيجيه "جئنا إلى المغرب لهدف واحد وهو تحقيق اللقب ورفع اسم بلدنا عاليا".

وواصل "حسام حسن مثل أعلى لكل لاعبي منتخب مصر وهو أسطورة مصرية كبيرة ويمتلك فنيات عالية وإصرار وروح كبيرة".

واختتم تريزيجيه تصريحاته "وجود مدرب بحجم واسم حسام وإبراهيم حسن مكسب ويمنحنا القوة في حديثه معنا خاصة أنهما قدوة لنا".

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 ثم على جنوب إفريقيا بهدف دون رد وضمن صدارة المجموعة.

وحقق منتخب أنجولا نقطة بالتعادل مع زيمبابوي بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في أول جولة.