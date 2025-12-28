أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: نلعب للفوز أمام أنجولا.. والشناوي حارس مرمى عظيم

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن خوض مباراة أنجولا من أجل الفوز رغم حسم التأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا في ختام دور المجموعات في السادسة من مساء غدا الإثنين، بعد حسم الفراعنة مقعدهم في صدارة المجموعة.

وقال حسام حسن المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الناحية الفنية أمام أنجولا، وبالتأكيد نلعب من أجل الفوز، وهي فرصة للتجهيز للأدوار الإقصائية".

وتابع "منتخب أنجولا من المنتخبات القوية ونحترم الجميع لكننا نلعب من أجل الفوز، وكل اللاعبين جاهزين".

وأوضح "دفعنا بـ 19 لاعبا خلال مباراتين وهذا رقم جيد، ونحن نمتلك لاعبين كبار ورائعين هدفهم مصلحة بلدهم وتحقيق طموحات الجماهير".

وشدد حسام حسن "منتخب مصر يمتلك روح وعزيمة وهذا أمر طبيعي لأننا منتخب كبير وهدفنا هو إسعاد الجماهير".

وكشف "توجهت بالشكر للجماهير المغربية على مساندتهم لنا وهذا أمر طبيعي بين الأشقاء، وشاهدنا دعم الجماهير المصرية للمغرب خلال كأس العلام وهذه هي الروح السائدة بين الطرفين".

وأضاف "أثق في كل اللاعبين بصورة كبيرة ولديهم مرونة في اللعب في أكثر من مركز وعلى رأسهم محمود تريزيجيه وأحمد زيزو".

أما عن ثمن النهائي فقال: "سعداء بالاستمرار في مدينة أجادير بعد تصدر المجموعة، والمشوار لا يزال طويلا في البطولة ولدينا حافز كبير وروح مرتفعة".

وواصل "الكرة الإفريقية تتطور وجميع المنتخبات قوية وتقدم مباريات رائعة ولا يوجد منتخب ضعيف".

وبسؤاله عن تألق محمد الشناوي في المباراة الأخيرة قال: "محمد الشناوي حارس مرمى عظيم وكبير وأثق في الأربعة حراس المتواجدين معنا".

أما عن طرد محمد هاني فأجاب "الطرد أمر وارد في كرة القدم، ومحمد هاني لاعب كبير وحماسي".

واختتم حسام حسن تصريحاته بالحديث عن منافسه الدور المقبل قائلا: "جاهزون لأي منافس في ثمن النهائي، وأمتلك لاعبين كبار مستعدون لذلك وسعيد بثقة الشعب المصري".

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 ثم على جنوب إفريقيا بهدف دون رد وضمن صدارة المجموعة.

وحقق منتخب أنجولا نقطة بالتعادل مع زيمبابوي بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في أول جولة.