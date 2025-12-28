سبورت: المقابل المالي يعرقل صفقة انضمام آكي إلى برشلونة

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

ناثان أكي - مانشستر سيتي

يعرقل المقابل المالي صفقة انتقال ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي إلى برشلونة في يناير المقبل.

أخبار متعلقة:
ليفاندوفسكي يكشف عن فترة طلب منه برشلونة فيها التوقف عن تسجيل الأهداف آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع سبورت: برشلونة يحدد هدفه الدفاعي الأول في يناير مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا

ويبحث برشلونة عن قلب دفاع جديد بعد إصابة أندرياس كريستنسن، في ظل هامش مالي محدود، ما يقلص قائمة الخيارات المتاحة أمام الإدارة الرياضية.

وكشف تقرير صحيفة سبورت عن تحديد مانشستر سيتي مبلغ 25 مليون يورو على الأقل لرحيل آكي في يناير.

وطُرح اسم ناثان آكي عبر وسطاء خلال الأيام الماضية، في ظل دوره المحدود مع مانشستر سيتي، إذ يشارك على فترات متقطعة تحت قيادة بيب جوارديولا، وكان آخرها مشاركته لدقائق قليلة أمام نوتنجهام فورست.

ويرغب المدافع الهولندي في الحصول على دقائق لعب منتظمة من أجل الحفاظ على مكانه مع منتخب هولندا قبل كأس العالم، وكان قريبا من الرحيل في الصيف الماضي، لكن سيتي تمسك به لعدم وصول عرض مناسب.

ويحظى آكي باهتمام من عدة أندية إنجليزية، ما يدفع سيتي للتشدد والمطالبة ببيع نهائي حال وصول عرض يتجاوز 25 مليون يورو، خاصة أن عقده يمتد حتى 2027.

ويرى برشلونة أن اللاعب مناسب فنيا، لكونه قلب دفاع أيسر ويمكنه اللعب كظهير، لكن القيمة المالية المطلوبة تجعل الصفقة صعبة في الوقت الحالي.

ويفضل هانز فليك التعاقد مع لاعب جاهز دوليا وقادر على تقديم إضافة فورية، بينما يميل ديكو إلى خيار الإعارة مع أحقية الشراء، في ظل القيود الاقتصادية.

وتبقى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات حاسمة، مع احتمالية تغير موقف اللاعب أو ناديه، لكن قائمة المرشحين أمام برشلونة تظل محدودة للغاية.

برشلونة ناثان أكي أكي
نرشح لكم
خبر في الجول - الكشف الطبي يفصل جيمي موانجا عن الانضمام لـ غزل المحلة خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من ضم حسام حسن كيكر: ليفربول يصارع أرسنال وسيتي وسان جيرمان على نجم بايرن آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع خبر في الجول - بيراميدز يخطط لضم 6 لاعبين في الانتقالات الشتوية آس: الأهلي متمسك بـ 5 ملايين يورو لترك حمزة عبد الكريم لبرشلونة خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان خبر في الجول - الإيفواري فريدي كوابلان يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى سيراميكا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: هذا ما أوضحته لحكم مباراة جنوب إفريقيا 20 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة أنجولا 22 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – محرز ينفرد بوصافة قائمة الهدافين التاريخيين لـ الجزائر 39 دقيقة | أمم إفريقيا
مدرب بلدية المحلة: لم نقصر ضد الزمالك.. والأهم هو دوري المحترفين 39 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – محمد صبحي: نشكر الجمهور المغربي وننتظره في المباريات المقبلة 44 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة 46 دقيقة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - صلاح محسن: نأمل أن تكون البطولة من نصيبنا 47 دقيقة | أمم إفريقيا
بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه بـ سيدني سويني 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520084/سبورت-المقابل-المالي-يعرقل-صفقة-انضمام-آكي-إلى-برشلونة