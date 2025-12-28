سبورت: المقابل المالي يعرقل صفقة انضمام آكي إلى برشلونة

يعرقل المقابل المالي صفقة انتقال ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي إلى برشلونة في يناير المقبل.

ويبحث برشلونة عن قلب دفاع جديد بعد إصابة أندرياس كريستنسن، في ظل هامش مالي محدود، ما يقلص قائمة الخيارات المتاحة أمام الإدارة الرياضية.

وكشف تقرير صحيفة سبورت عن تحديد مانشستر سيتي مبلغ 25 مليون يورو على الأقل لرحيل آكي في يناير.

وطُرح اسم ناثان آكي عبر وسطاء خلال الأيام الماضية، في ظل دوره المحدود مع مانشستر سيتي، إذ يشارك على فترات متقطعة تحت قيادة بيب جوارديولا، وكان آخرها مشاركته لدقائق قليلة أمام نوتنجهام فورست.

ويرغب المدافع الهولندي في الحصول على دقائق لعب منتظمة من أجل الحفاظ على مكانه مع منتخب هولندا قبل كأس العالم، وكان قريبا من الرحيل في الصيف الماضي، لكن سيتي تمسك به لعدم وصول عرض مناسب.

ويحظى آكي باهتمام من عدة أندية إنجليزية، ما يدفع سيتي للتشدد والمطالبة ببيع نهائي حال وصول عرض يتجاوز 25 مليون يورو، خاصة أن عقده يمتد حتى 2027.

ويرى برشلونة أن اللاعب مناسب فنيا، لكونه قلب دفاع أيسر ويمكنه اللعب كظهير، لكن القيمة المالية المطلوبة تجعل الصفقة صعبة في الوقت الحالي.

ويفضل هانز فليك التعاقد مع لاعب جاهز دوليا وقادر على تقديم إضافة فورية، بينما يميل ديكو إلى خيار الإعارة مع أحقية الشراء، في ظل القيود الاقتصادية.

وتبقى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات حاسمة، مع احتمالية تغير موقف اللاعب أو ناديه، لكن قائمة المرشحين أمام برشلونة تظل محدودة للغاية.