أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب زامبيا: من يريد التأهل عليه تحقيق الفوز وليس إنتظار تعثر الآخرين

رفع موزيس سيشون مدرب منتخب زامبيا راية التحدي في وجه المنتخب المغربي مستضيف كأس أمم إفريقيا، قبل مواجهة الفريقين يوم الاثنين.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره الزامبي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في ظل بحث الفريقين عن التأهل لدور الـ16.

وقال سيشون في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن تعادل المنتخب المغربي ضد مالي عقد الأمور كثيرا في مجموعتنا".

وأضاف "نعلم مدى صعوبة المواجهة أمام المغرب في ختام دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا لكننا سنكون مستعدين لها".

وتابع "من الضروري أن نحضر للمباراة بشكل جيد، طالبت اللاعبين بإظهار كل طاقاتهم ومهاراتهم في هذه المباراة، لديهم العزيمة لتحقيق الفوز والعبور لدور الـ16".

وأكمل "من يريد التأهل عليه تحقيق الفوز وليس إنتظار تعثر منتخب آخر في المجموعة".

وأتم "لعبنا ضد المغرب عدة مرات ونعلم ماذا ينتظرنا وقد درسنا كل المواجهات السابقة، يجب أن نكون جاهزين بدنيا ونفسيا".

وتدخل فرق المجموعة الأولى الجولة الثالثة بهذا الترتيب:

المجموعة الأولى: