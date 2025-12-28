أمم إفريقيا - مؤتمر بوميل: منتخب مصر يمتلك فريقين.. وعلينا التركيز على أنفسنا

يرى باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب أنجولا أن المنتخب المصري يمتلك فريقين ولن يتأثر بإراحة عدد من اللاعبين.

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا في ختام دور المجموعات في السادسة من مساء غدا الإثنين، بعد حسم الفراعنة مقعدهم في صدارة المجموعة.

وقال باتريس بوميل عبر المؤتمر الصحفي: "لا نعلم كيف يستعد منتخب مصر لمواجهتنا، ربما يريدون إراحة بعض اللاعبين، لكن رغم ذلك يظل منتخب مصر قويا".

وتابع "جميع لاعبي منتخب مصر يلعبون لفرق قوية سواء كان في أوروبا أو مصر مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز ونحن نعرفهم جيدا، لذلك بالنسبة لي لا يوجد لاعب أفضل أو أضعف".

وشدد بوميل "مصر لديها القدرة على تشكيل فريقين مختلفين، وبغض النظر عن تشكيل الغد سيكون فريق قوي".

وأضاف "أنجولا أيضا تمتلك منتخبا جيدا ويمكننا تحقيق الفوز وعلينا أن نفعل ذلك ولكن فقط أن نؤمن بقدراتنا".

وكشف بوميل "إذا أردنا تحقيق الفوز ومواصلة المشوار فلا يهم من سنواجه غدا، فقط علينا التركيز على أنفسنا ولعب كرة القدم التي نلعبها".

وأوضح مدرب أنجولا "في دور المجموعات كل شيء وارد وأعتقد أن منتخب مصر قدم أداء جيدا، وهم يتمتعون بقوة ذهنية كبيرة وبإمكانهم الدفاع طوال التسعين دقيقة، وإذا قرروا عدم استقبال أي أهداف فهم قادرون على ذلك وهم يستحقون التأهل بجدارة للدور التالي".

وواصل "يمتاز منتخب مصر بالانسجام لأن اللاعبين يلعبون سويا منذ 6 أو 7 أو ربما 10 سنوات".

أما عن رأيه في أداء أنجولا في المباراتين السابقتين أجاب "شعرنا بخيبة أمل من نتائجنا في أول جولتين، وليس لدينا خيار آخر قبل مواجهة مصر أقوى فرق المجموعة ونحتاج لتحقيق الفوز، هو تحد صعب بالتأكيد لكن أعتقد أن لدينا الفريق القادر على تحقيق ذلك".

واختتم بوميل تصريحاته "بالتأكيد تابعنا أول مباراتين لمنتخب مصر ولدينا محللون في الجهاز الفني يفعلون ذلك، لكن لا نعرف كيف سيلعبون وهل التغييرات ستكون كثيرة وهذا هو السؤال الأهم لنا".

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 ثم على جنوب إفريقيا بهدف دون رد وضمن صدارة المجموعة.

وحقق منتخب أنجولا نقطة بالتعادل مع زيمبابوي بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في أول جولة.