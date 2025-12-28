الرياضية: إنزاجي يرفض قيد كانسيلو في يناير

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

كانسيلو - الهلال ضد اتحاد جدة

يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال بنسبة كبيرة إلى عدم إجراء أي تغييرات في الخيارات الأجنبية الثمانية لقائمة الأزرق المحلية خلال فترة التسجيل الشتوية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إنزاجي يفضل إبقاء الأسماء الحالية كما هي دون إعادة قيد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

وعلى الرغم من ظهور أصوات داخل النادي ترى أن الأنسب استبعاد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، وإعادة كانسيلو إلى القائمة بعد إسقاطه منها في سبتمبر الماضي للإصابة، إلا أنَّ إنزاجي متمسك، بالإبقاء على نونيز، ومقتنع بجدوى الاحتفاظ به لقيادة الخط الأمامي للفريق، حسب التقرير.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم أمم إفريقيا - إريك شيلي: كنا الأفضل أمام تونس لمدة 75 دقيقة فاستحقينا نقاط المباراة مدرب النصر: 10 انتصارات متتالية؟ لم نحقق لقب الدوري السعودي بعد أمم إفريقيا - مدرب تونس: لست نادما على اللعب بـ بن رمضان في هذا المركز أمام نيجيريا

وأضاف التقرير أن الأمور لم تحسم بعد، ولا يزال القرار النهائي في طور النقاش والتشاور داخل أروقة النادي قبل البت فيه.

وكانت إدارة الهلال أسقطت كانسيلو من القائمة بعد إصابة الركبة التي داهمته أمام الدحيل القطري ضمن أولى جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، واستغلت مكانه الشاغر في إعادة قيد المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو بعدما كان مستبعدًا في البداية.

واستغرق تعافي كانسيلو نحو شهرين، وعاد إلى الملاعب نوفمبر الماضي، واكتفى بالمشاركة في دوري أبطال آسيا انتظارًا لتحديد موقفه من إعادة التسجيل.

وبعد عودته، خاض البرتغالي 3 مباريات في البطولة القارية، وسجَّل هدفًا واحدًا، وصنع اثنين آخرين.

ويسمح الاتحاد السعودي لكل فريق بتسجيل 10 لاعبين أجانب بحدٍ أقصى في قائمته المحلية، بينهم اثنان من مواليد عام 2004 وما بعده.

وتتيح اللائحة لكل فريق الاستعانة بثمانية لاعبين أجانب فقط في قوائم مباريات الدوري السعودي، فيما تجيز إشراك الأسماء العشرة في بطولة كأس الملك.

ولا يستطيع أي فريق الاستفادة بأكثر من 10 أجانب سوى في مشاركاته الخارجية التي لا يتقيّد فيها بعدد معين من اللاعبين غير السعوديين، ما يعني إمكانية مشاركة كانسيلو في بطولة آسيا للنخبة التي يتصدر فيها الهلال مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة.

ويملك الهلال في قائمته 12 لاعبًا أجنبيًّا، بينهم ثلاثة من مواليد عام 2004 وما بعده، هم البرازيلي كايو سيزار، والتركي يوسف أكتشيشيك، والفرنسي ماتيو باتويليت.

إلى جانب 9 آخرين فوق السن منهم كانسيلو ونونيز وليوناردو، فضلًا عن المغربي ياسين بونو، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم فيليبي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

جواو كانسيلو الهلال سيموني إنزاجي
نرشح لكم
مدرب النصر: 10 انتصارات متتالية؟ لم نحقق لقب الدوري السعودي بعد الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر لرقم لم يحدث من قبل.. والاتحاد يفوز بالكلاسيكو على الشباب جوميز كسر السلسة.. الفتح يفوز على أهلي جدة بعد 10 مباريات دون انتصار الدوري السعودي - حجازي يظهر لأول منذ شهرين مع نيوم.. وكوكا يشارك في انتصار الاتفاق الكشف عن تفاصيل إصابة ومدة غياب حمد الله دونيس: فخور بترشيحي لتدريب المنتخب السعودي تقرير سعودي: أهلي جدة يسترد 20% من قيمة انتقال جالينو من بورتو تقرير سعودي: بنفيكا يضغط للتعاقد مع جناح النصر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر 20 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - الجابون (0)-(1) موزمبيق.. جوووووووووول أول 44 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) بلدية المحلة.. عواد يتصدى بثبات 51 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد 56 دقيقة | كرة سلة
تشكيل أمم إفريقيا - أوباميانج أساسي مع الجابون.. وثلاثة تغييرات في موزمبيق ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: سنظهر بشكل أفضل أمام زامبيا.. وقرار مشاركتي في يد الركراكي ساعة | أمم إفريقيا
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات لضم عمر كمال ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: لا أحد يمكنه الاستغناء عن حكيمي أو صلاح أو ماني ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520081/الرياضية-إنزاجي-يرفض-قيد-كانسيلو-في-يناير